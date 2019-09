Trump dice que conversación de paz con talibanes están «muertas»

Washington, 10 sep (Sputnik).- El presidente Donald Trump dijo el lunes que las conversaciones de paz de EEUU con los talibanes están muertas después de que el grupo se atribuyera la responsabilidad de un ataque que mató a un soldado del país norteamericano.

«Están muertas, están muertas, en lo que a mí respecta, están muertas», dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

El mandatario agregó que «cuando escuché que mataron a uno de nuestros soldados y a otras 12 personas inocentes, dije que no había forma de que me reúna sobre esa base. No hay forma de que me reúna. Cometieron un error».

El sábado, luego de ataques en la capital afgana Kabul, Trump dijo a través de Twitter que cancelaba sus planes de mantener conversaciones secretas en Camp David el domingo con líderes talibanes y afganos.

En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca el lunes, Trump dijo que la decisión de cancelar la reunión fue suya y que no lo discutió con nadie más.

Estados Unidos y los talibanes llevan casi un año intentando negociar un acuerdo de paz que garantice la retirada de las tropas extranjeras a cambio de la garantía del grupo de que el país no se convertirá en un paraíso seguro para los terroristas.

Las conversaciones, sin embargo, excluyeron al gobierno afgano ya que los talibanes lo consideran un títere estadounidense.

Según los informes, Trump planeaba reunirse con líderes talibanes en Camp David y celebrar una reunión por separado el mismo día en el retiro presidencial con el presidente afgano Ashraf Ghani.

El 2 de septiembre, una gran explosión arrasó el distrito PD9 de Kabul, donde se encuentran las tropas y agencias extranjeras, pocas horas después de que el Representante Especial de Estados Unidos para la Reconciliación de Afganistán, Zalmay Khalilzad, compartiera con los líderes de la nación los detalles de un acuerdo de paz redactado durante la novena ronda de conversaciones en la capital qatarí de Doha.

El ataque, del que los talibanes se han responsabilizado, dejó 16 muertos y 119 heridos.

Tres días después, tres explosiones sacudieron Kabul, matando a decenas de personas, incluido un soldado estadounidense; los talibanes volvieron a proclamar la responsabilidad de los ataques. (Sputnik)