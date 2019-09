Pompeo dice son erróneos reportes sobre retiro de espía de EEUU desde Rusia

Washington, 10 sep (Sputnik).- El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, dijo este martes que los reportes de que Washington debió retirar a una fuente encubierta en Rusia son erróneos e inexactos.

«El informe es significativamente erróneo (…) la información es inexacta», dijo Pompeo durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El lunes, la cadena CNN informó que Estados Unidos extrajo uno de sus agentes de más alto nivel de Rusia en 2017 después de que el presidente Donald Trump expuso inteligencia altamente clasificada sobre el grupo terrorista Estado Islámico (prohibido en Rusia) en una reunión con el canciller ruso Sergei Lavrov y el entonces embajador en Washington, Sergei Kislyak.

Algunos medios informaron que la persona en cuestión pudo haber sido el empleado del Kremlin Oleg Smolenkov, quien desapareció durante unas vacaciones familiares en Montenegro en 2017.

El diario The New York Times informó que no había evidencia de que Trump hubiera puesto en peligro la fuente y que el escrutinio mediático de las fuentes de la CIA fue el motivo para la extracción.

El Kremlin dijo que Smolenkov había trabajado en la administración presidencial pero fue despedido hace varios años. (Sputnik)