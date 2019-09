La deuda real de EEUU es mucho mayor de lo que pensamos

La envergadura real de la deuda pública de EEUU se reveló en el informe de la empresa financiera norteamericana AllianceBernstein. La cadena televisiva CNBC a su vez emitió un análisis titulado ‘El nivel real de la deuda estadounidense puede llegar a ser del 2000% de la economía nacional’.

El columnista de la versión rusa de Sputnik Iván Danílov estudió la investigación de la prestigiosa estructura financiera y cree que las conclusiones y sugerencias de sus analistas preparan a la sociedad para el futuro recorte de los gastos sociales y otros elementos del estado de bienestar.

El quid de la metodología de cálculos de AllianceBernstein, según la cual la deuda equivale al 1832% del PIB, consiste en incluir no solo los bonos públicos , sino el endeudamiento en toda su diversidad, es decir, las futuras obligaciones de los llamados programas sociales: Medicare, pensiones, etc.

Cómo se calcula la deuda estadounidense

Refiriéndose a la deuda pública de EEUU, normalmente se menciona la cifra de 22,5 billones de dólares que consta del 106% del PIB. Hay expertos optimistas que creen que el tema de la deuda no existe, porque la misma no incluye los endeudamientos del Departamento del Tesoro ante otras agencias y fondos públicos. Según ellos, resulta que la deuda es solo del 78% del PIB estadounidense (16,7 billones de dólares). Pero los partidarios de esta forma de cálculos parten del raro supuesto de que los compromisos de la tesorería norteamericana ante las estructuras públicas que pagan las pensiones, medicinas y subvenciones de todo tipo, no se tienen que cumplir.

El economista jefe de AllianceBernstein Philipp Carlsson-Szlezak incluye en sus cálculos todas las obligaciones de EEUU como país, por ello la conclusión es espeluznante: la deuda total es mayor de 388 billones de dólares. Para no socavar la confianza y salvar a los inversores, se propone sacrificar el bienestar de los ciudadanos estadounidenses de a pie, afirma Carlsson-Szlezak, citado por la CNBC.

Ciertamente el default de las obligaciones norteamericanas supondría una catástrofe para los mercados mundiales. Es indicativo que el de Rusia no se quedaría muy afectado, porque hace tiempo la cartera de bonos norteamericanos se vendió por los riesgos de sanciones, aunque sí indirectamente como parte de la economía mundial.

​Danílov subraya que, por lo visto, para solucionar el problema de la deuda, la receta de Donald Trump es devaluar de forma constante el dólar porque «la economía estadounidense es una burbuja financiera«, según declaró aún en su campaña preelectoral. De esta forma se podría cumplir con las obligaciones, lo que llevaría el sistema financiero mundial a la depresión, pero formalmente los compromisos sociales se cubrirían. El que Rusia y China hayan engrosado considerablemente las reservas de oro, pone de manifiesto que hay países que se quieren asegurar de las consecuencias de este guion poco atractivo. (Sputnik)