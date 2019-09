Principal partido opositor de Uruguay propone militarizar la seguridad interna

Montevideo, 13 sep (Sputnik).- El programa del Partido Nacional (PN, centroderecha), la principal agrupación política de la oposición en Uruguay, propone la militarización de la policía y de la seguridad interna del país, dijo en entrevista con Sputnik uno de los referentes del Gobierno en estos temas, el senador Charles Carrera.

«El programa del PN va por el lado de la militarización de la seguridad interna. Es un programa peligroso, porque lo que busca es un retroceso a la vieja ley, a la ley militarizada de la policía nacional», dijo Carrera.

El senador, que fue director general de Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017, dijo a Sputnik que el programa del PN presenta «medidas de retroceso», principalmente en lo relativo a la Ley Orgánica Policial, donde apunta a «tomar medidas que fueron derogadas».

«Antes de las reformas impulsadas por el (gobernante) Frente Amplio (centroizquierda) teníamos una policía que se basaba en el concepto jurídico del orden público; si te preguntas para qué estaba la policía, estaba para mantener el orden público, que es un concepto jurídico indeterminado que depende del jerarca de turno, que es quien lo va a interpretar», explicó Carrera.

El senador es uno de los voceros en seguridad del candidato oficialista a la presidencia, Daniel Martínez.

Según Carrera, en el PN existe «mucho desconocimiento» de lo que es actualmente la policía, en parte por el hecho de que algunos de sus especialistas en seguridad son «viejos policías» que se oponen a la reestructuración que llevó a cabo el Frente Amplio desde que llegó al Gobierno en 2005.

«Quienes asesoran al PN son policías nostálgicos que fueron dados de baja por las autoridades actuales del Ministerio del Interior por problemas de corrupción policial o de mal desempeño funcional. Esas personas, como no comparten la visión de la nueva policía, proponen un retroceso», alegó el senador oficialista.

Según Carrera, uno de los principales puntos del programa del Frente Amplio en términos de seguridad propone continuar la profesionalización de la policía.

«Hay una diferencia bien importante con lo que propone la oposición y particularmente el PN: nosotros proponemos profundizar la profesionalización de la policía y ellos proponen la militarización de la seguridad interna», afirmó.

Homicidios

En 2018 se registraron en Uruguay 414 homicidios, cifra récord para este pequeño país sudamericano, que supuso además un incremento de 45,8 por ciento respecto del año anterior y elevó la tasa nacional a 11,2 homicidios cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América del Sur.

Asimismo, las denuncias de rapiñas sumaron 29.904 en todo el país durante 2018, un incremento de 53,8 por ciento respecto al año anterior.

La oposición considera que se trata de la peor situación de inseguridad en la historia del país, que define como «catastrófica».

Carrera reconoció que existe un «problema», pero recordó que Uruguay está en la región más violenta del mundo, con una fuerte presencia del crimen organizado y el narcotráfico, y que eso «impacta» en el ámbito interno.

No obstante, rechazó las comparaciones de la oposición, que señala a países como Argentina y Chile que, en un mismo contexto de violencia general, han disminuido sus tasas de homicidio.

«Eso no es cierto. Lo toman ellos como una medida. Nos quieren comparar con Argentina y hoy en Argentina uno no puede decir si el delito bajó o subió, porque no tienen cifras confiables; en Brasil no son serias las cifras, uno no puede comparar una realidad con otra», argumentó Carrera.

El senador sostuvo que la reforma policial implementada por el Gobierno es «un activo para el país».

«Hoy tenemos una policía que está preparada para el tiempo que nos toca vivir», aseguró.

Respecto del programa de Gobierno que presenta el Frente Amplio para las elecciones de octubre, Carrera destacó que habrá un desarrollo de la policía comunitaria, algo con lo que el Ejecutivo está «en deuda», por lo que debe ser «profundizado».

También se apuntará a «masificar» estrategias de patrullaje como el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y la videovigilancia, que a su entender han dado resultados y tienen «el aprecio» de la población.

Justicia Machista

El ex director general de Secretaría del Ministerio del Interior se refirió también al nuevo y polémico Código Procesal Penal, aprobado en noviembre de 2017 y señalado por el Gobierno como una de las razones del incremento de los delitos violentos en 2018.

«El Código Procesal Penal tuvo un impacto negativo» en las cifras de delitos, aseguró Carrera, quien agregó que con las modificaciones realizadas tras su aprobación, este año se están viendo mejores resultados.

«La cifra de delitos el año pasado subió, pero este año va a terminar con una reducción de los homicidios de 25-30 por ciento, y las rapiñas no van a crecer, porque los ajustes al nuevo código están empezando a dar los resultados esperados», vaticinó.

Carrera dijo también que se profundizará el trabajo con las víctimas de delitos y con los testigos, destacando la necesidad de contar con una ley de protección para estas personas, «las grandes olvidadas del proceso penal» hasta el año 2012, cuando el Gobierno presentó su «Estrategia por la vida y la convivencia».

Además, el senador del Frente Amplio se refirió a los casos de violencia de género, y dijo que Uruguay tiene una «justicia machista», ya que no toma las medidas correspondientes.

«Hay que exigir al sistema de justicia que tome medidas acordes a la problemática. Esto no se soluciona con tobilleras al agresor, sino aplicando lo que hay aplicar, porque la violencia de género es un delito y hay que tratarla como un delito y en algunos casos hay que tomar medidas de privación de libertad», manifestó.

«No puede ser que el agresor persista con su intención de dañar a la víctima y no se tomen medidas acordes, sino que se lo intima a que no se acerque a la víctima; hay que aplicar lo que hay que aplicar», insistió.

Para Carrera, el sistema de justicia ha mejorado en este aspecto, «pero todavía está en el debe».

En lo que va de este año se perpetraron 14 feminicidios en Uruguay, al tiempo que hay otros seis casos sin resolver, algunos de los cuales podrían ser feminicidios, según datos del Ministerio del Interior.

Uruguay celebrará elecciones el 27 de octubre; en caso de que ninguno de los candidatos obtenga 50 por ciento más uno de los votos, los dos presidenciables con mayor número de sufragios pasarán a una segunda vuelta, a realizarse el 24 de noviembre.

El candidato del PN, Luis Lacalle Pou, se perfila con grandes posibilidades de ser el próximo presidente de Uruguay, según varias encuestas. (Sputnik)