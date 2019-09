António Guterres dice no haber visto nunca un nivel de destrucción similar al causado por ‘Dorian’ en Bahamas

Naciones Unidas, 15 Sep. (EUROPA PRESS).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha asegurado al finalizar su visita al país caribeño que nunca ha visto un nivel de destrucción como el causado por el huracán ‘Dorian’.

«Estoy horrorizado. El huracán ‘Dorian’ ha sido catalogado por su intensidad como de categoría 5. Yo creo que tiene que ser catalogado como un huracán con categoría del infierno. Pero está claro que no lo ha traído el diablo. Ahora hay más huracanes, son más intensos y más frecuentes, y están originados por el cambio climático», explicó António Guterres.

Así, el responsable de Naciones Unidos ha visitado este sábado un centro de emergencia en la isla de Ábaco, donde el 90% de las infraestructuras y de las viviendas fueron destruidas por el huracán. Previamente se había reunido con el primer ministro del país, Hubert Minnis, quien le explicó la actuación del Gobierno y las principales necesidades del país.

Por otro lado, Guterres se ha preguntado por la «aceleración de estos fenómenos climáticos extremos que tienen su origen en la actividad de los seres humanos» y ha instado a la comunidad internacional a extraer lecciones de este tipo de desastres.

Extraer lecciones del «Dorian»

En primer lugar, Guterres considera que hay que hacer todo lo posible para «detener el cambio climático y revertir la actual tendencia».

Por otro lado, ha pedido ayuda ya que «países como Bahamas, que no han contribuido al cambio climático, están en la primera línea de frente de la destrucción del cambio climático, y merecen la ayuda internacional no solo para poder responder por completo a la emergencia humanitaria, sino también para poder reconstruir el país y adaptar las comunidades de la isla al calentamiento global».

