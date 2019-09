Trump niega que considere una reunión con Rohani sin condiciones previas

Washington, 16 sep (Sputnik).- El presidente estadounidense, Donald Trump, negó que considerara una reunión con su homólogo iraní, Hasán Rohani, sin condiciones previas.

«Las noticias falsas dicen que quiero reunirme con Irán sin condiciones previas. Es una afirmación incorrecta», tuiteó Trump.

The Fake News is saying that I am willing to meet with Iran, “No Conditions.” That is an incorrect statement (as usual!).

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de septiembre de 2019