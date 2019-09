El ‘Ocean Viking’ rescata a 48 migrantes frente a las costas de Libia

Madrid, 17 Sep. (EUROPA PRESS).- El ‘Ocean Viking’, el barco de rescate las ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée, ha rescatado este martes a 48 migrantes y refugiados que se encontraban a bordo de una embarcación en peligro a 53 millas náuticas de las costas de Libia.

«Mujeres, niños muy pequeños y un recién nacido están entre los supervivientes que ahora están a salvo a bordo del ‘Ocean Viking’, que se dirige a investigar otro posible caso», han asegurado las organizaciones en su cuenta de Twitter, donde también han difundido imágenes de esta operación.

El ‘Ocean Viking’ ha regresado a la zona de búsqueda en el Mediterráneo central tras lograr la semana pasada un permiso del Gobierno italiano para desembarcar a más de 80 migrantes y refugiados en la isla de Lampedusa, en un giro político de Roma tras la alianza del Movimiento 5 Estrellas (M5S) con el Partido Democrático (PD).

Además de este rescate, la Guardia Costera también ha informado en un comunicado de otra intervención realizada este martes para atender a una embarcación con 90 migrantes a bordo por petición de las autoridades maltesas, que fueron quienes dieron la voz de alarma.

BREAKING: #MSF & @SOSMedIntl teams have just rescued 48 people from a wooden boat in distress, 53 NM from the coast of #Libya. Women, very young children & a newborn are among the survivors now safely onboard the #Ocean Viking, now heading to investigate another possible case. pic.twitter.com/esv33eW2W7

