Al menos 7 muertos y 85 heridos por explosión en el sur de Afganistán

Kabul, 19 sep (Sputnik).- Al menos siete personas murieron y 85 resultaron heridas por la detonación de un vehículo cargado de explosivos en el sur de Afganistán, reportó este jueves el canal Tolo News.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la oficina de la Dirección Nacional de Seguridad (DNS) en Qalat, capital de la provincia de Zabul, confirmó el gobernador Ramatullah Yarmal.

Más temprano, un corresponsal de Sputnik informó, citando a residentes y funcionarios locales, que la explosión causó daños el Hospital Provincial de Zabul, próximo a la oficina regional de la DNS.

UPDATE: The number of dead from truck bomb in Zabul now 7, and 85 wounded, Ramatullah Yarmal, provincial governor, confirmed. #Afghanistan

— TOLOnews (@TOLOnews) 19 de septiembre de 2019