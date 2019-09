Piden a pacientes no perder citas y cumplir con requisitos previos para cirugías y procedimientos

San José, 18 Sep (Elpaís.cr).- Un llamado a la población costarricense para que no pierda sus citas a consultas, procedimientos y cirugías hicieron autoridades del Ministerio de Salud, de la Defensoría de los Habitantes y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La exhortación la plantearon jerarcas de esas dependencias públicas, en virtud de que, según datos emanados del área de Estadísticas de la Salud de la CCSS, en los primeros seis meses de este año, se perdieron 742 062 citas y de ellas se lograron sustituir 325 726, o sea el 44%, esto quiero decir que se desaprovecharon 416 336 consultas generales, especializadas y de otros profesionales.

Al mismo tiempo, alrededor de dos mil cirugías no se pudieron realizar porque los pacientes no llegaron o porque no cumplieron con los requisitos previos como es no desayunar, no tomar medicamentos como la aspirinita y mantener controlada su diabetes o su presión arterial.

De acuerdo con las autoridades, esta pérdida de citas altera la programación hecha por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y afecta el curso del Plan de Atención de Oportuna que desarrolla la CCSS en todo el territorio nacional para reducir las brechas de atención.

Daniel Salas Peraza, ministro de Salud de Costa Rica, destacó que se trata de un gran esfuerzo interinstitucional que se está planteando para optimizar los recursos del país y mejorar la calidad y la oportunidad de la atención que se brinda en todo el territorio nacional.

Por su parte, la licenciada Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes, consideró esta lucha interinstitucional de gran trascendencia, toda vez que la institución que dirige está monitoreando las acciones de la CCSS para disminuir los tiempos de espera.

A juicio de la Defensora de los Habitantes, esta acción interinstitucional permitirá aprovechar esas citas, reducir costos, bajar los tiempos de espera en cirugías, procedimientos y consultas generales y especializadas.

Explicó que esta alianza tendrá grandes beneficios, en virtud de que elevará la conciencia sobre la importancia de no faltar a las citas y en caso de que se presenta una situación especial que impida al paciente presentarse el día de sus citas, recurrir a la cancelación inmediata.

Con este propósito, las plataformas de comunicación de esas tres entidades se pondrán a favor de esta jornada de sensibilización que implicará, entre otras cosas: uso de redes sociales, mensajes que se difundirán en todos los establecimientos de salud y en las sedes del Ministerio de Salud y de la Defensoría de los Habitantes y una jornada de actualización de datos presencial y mediante la aplicación del Edus.

Jornada de actualización de datos

Por su parte, Roberto Cervantes Barrantes, gerente general de la CCSS y Mario Ruiz Cubillo, gerente médico de la CCSS, explicaron que, con ese propósito, del 23 al 27 de setiembre, se realizará una jornada de actualización de datos en todo el territorio nacional, con el propósito de tener a la mano la información del paciente para facilitar su localización.

Las autoridades de la CCSS explicaron que, en muchas ocasiones, ante la ausencia de pacientes, quedan cupos por lo que se trata de localizar a otros pacientes que esperan una oportunidad, pero no se les pueden ubicar porque los números telefónicos que están en las bases de datos no corresponden porque la población cambia con mucha frecuencia los números telefónicos por lo que su ubicación se dificulta.

Tanto Ruiz como Cervantes afirmaron que la pretensión institucional es que la mayor parte de la población actualice la información durante esa semana y con este objetivo, la CCSS pondrá al servicio dos mecanismos: presencial y a través de la aplicación del Edus.

La CCSS también procura con esta jornada de actualización de datos, fortalecer las líneas de comunicación con los pacientes para procurar una atención oportuna, robustecer el sistema de información con datos fidedignos y actualizados y facilitar a los usuarios diferentes canales de gestión para su atención en la CCSS.

Adicionalmente, se favorecerá la simplificación de trámites, la gestión de citas, el seguimiento a cirugías y procedimientos pendientes, acceder a programas de educación pre y posoperatorias y los recordatorios de citas mediante el sistema de mensajería de texto que tiene la institución. Solo este año se han emitido 3.6 millones de recordatorios.

Esta actualización de datos, de acuerdo con Ana Lorena Solís Guevara, jefa de Estadísticas de la Salud, estará a cargo de los servicios de Registros Médicos y debe realizarse en las sedes de los Ebáis o Áreas de Salud más cercana a la residencia donde normalmente la persona recibe los servicios de la CCSS cada paciente.

En esta jornada de actualización la persona debe presentarse únicamente con el documento de identidad respectivo y ofrecer la siguiente información:

– Correo electrónico.

– Números de teléfono (celular, fijo y otros).

– Dirección de residencia.

– Nombre de familiares directos.

Un contacto adicional en caso de ser requerido por alguna situación especial.

En esta oportunidad también la persona firmará un consentimiento informado en el cual se le explica que la información ofrecida, únicamente será empleada para acciones relacionadas con la atención que ofrece la CCSS. Este consentimiento informado se suscribirá con base en el artículo 8 de la ley sobre Excepciones a la autodeterminación informativa del ciudadano.La CCSS también pondrá a disposición de la población, la aplicación del Expediente Digital en Salud (EDUS) para que pueda tanto actualizar sus datos como cancelar citas.