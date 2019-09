Convocan a concurso nacional para ponerle nombre a una estrella

San José, 19 Sep (ODI/UCR).- En el marco de su centenario, la Unión Astronómica Internacional (IAU) dio la oportunidad a los diferentes países del mundo de ponerle nombre a una estrella con su respectivo planeta.

A Costa Rica le corresponde nombrar la estrella WASP–17 con su exo-planeta WASP–17b, ubicados en la constelación del Escorpión. Con ese objetivo, se abrió un concurso nacional que regirá del 19 de setiembre al 13 de octubre del presente año.

La convocatoria la realiza un comité costarricense conformado por especialistas de algunas universidades públicas y un grupo de astrónomos aficionados.

Todos los habitantes del país, de manera individual o en representación de instituciones y empresas privadas, pueden participar con sus propuestas, una por organización o empresa. Se debe completar el formulario disponible en el enlace: htt ps ://fo r ms . g l e/U3 K 35Di V Es r Wz Q W Q 6 .

Según la investigadora del Centro de Investigaciones Espaciales (Cinespa) de la Universidad de Costa Rica, Carolina Salas Matamoros, entre los requisitos establecidos se debe indicar un nombre para la estrella y otro para el exoplaneta, compuesto de una palabra en cada caso, acompañados de una justificación (que no exceda los 150 caracteres) y los datos del contacto de la persona o institución participante.

Los nombres pueden ser en idioma español o en una lengua indígena autóctona costarricense, para lo cual se solicita incluir la traducción de estos al español, el contexto y la explicación de a cuál lengua pertenecen. En caso de instituciones o empresas, la propuesta deberá ser dirigida por sus autoridades.

Toda la información requerida sobre el proceso a seguir se encuentra disponible en la página web del Cinespa: www.noc.cinespa.ucr.ac.cr y en las redes sociales del Planetario de San José, de la UCR: ( htt ps ://w w w.f ac e b ook.co m / p l a ne t ar io d e s a njo s e y en sus redes sociales.

Una vez que la convocatoria cierre, las propuestas serán revisadas por un comité de selección ( htt p ://www.n o c .cine sp a .uc r .a c . cr /? q = c o m it e ) . Este elegirá a diez semifinalistas (estrella-exoplaneta).

El comité se basará en criterios históricos, culturales y lingüísticos de los nombres propuestos, así como en los criterios propios de la IAU para seleccionar a los semifinalistas. La decisión del comité será inapelable.

Las propuestas escogidas por el comité se someterán a una votación pública mediante plataformas digitales entre el 21 octubre y el 10 de noviembre, con el fin de elegir dos pares de nombres (par estrella y exo-planeta), que serán publicados el 13 de noviembre en la página web y a través de las redes sociales. Finalmente, las propuestas elegidas serán enviadas a la IAU para la elección el 15 de noviembre.

Además de la UCR, en el comité nacional participan la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Salas expresó que esta es la primera vez que Costa Rica participa en una convocatoria del máximo órgano mundial de la astronomía y destacó la importancia del concurso, ya que «le brinda acceso a la población costarricense a participar en la definición de la nomenclatura de los objetos astronómicos».

«Esta es una forma de involucrarse y sentirse parte de todo lo relacionado con el universo», afirmó.

(*) Patricia Blanco Picado, Periodista, Oficina de Divulgación e Información UCR.