Fiscal general asegura que perseguirán a quienes atenten contra la paz de Venezuela

Caracas, 19 sep (Sputnik).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este jueves que perseguirán y harán justicia con todos los ciudadanos que atenten contra la paz de ese país en el territorio o desde la frontera con Colombia.

«El Ministerio Público está ganado a sancionar y perseguir a quienes delinquen, a quienes atentan contra la vida, a quienes atentan contra la paz de la República, no solo en territorio nacional sino también en la frontera con Colombia y con otras naciones hermanas, porque sabemos que desde allí se planea falsos positivos (operación de bandera falsa), contra todos ellos habrá justicia», indicó el fiscal en rueda de prensa en Caracas.

Saab también repudió que continúen apareciendo fotos entre el líder opositor Juan Guaidó, autoproclamado «presidente encargado» del país, y el grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos.

«En relación con las fotografías en las que aparece Guaidó ya no son dos, sino cuatro, quiero revelar que la cuarta imagen en la que aparece un ciudadano colombiano apodado El Menor fue buscado (por los mismos miembros de los Rastrojos) para ser asesinado y al no ser encontrado le fueron a buscar a su familia (…) y al no encontrarlo mataron cuatro miembros su familia», indicó.

El fiscal dijo que la hipótesis que se maneja en ese caso es que intentaron matar al miembro de Los Rastrojos para silenciarlo, y que no hablara sobre la presunta vinculación entre Guaidó y ese grupo «narcoparamilitar».

Tarek William Saab anuncia que fue detenido uno de los “Rastrojos” y que en las próximas horas habrá más excarcelaciones. Vídeo: @Harley_Monse #19sep pic.twitter.com/ihoALAQQLn — Sergio Novelli (@SergioNovelli) 19 de septiembre de 2019

El fiscal también emitió un balance de los últimos dos años, en que aseguró que han obtenido más de 2.000 sentencias condenatorias en casos de homicidios.

«En este periodo se han obtenido 2.779 sentencias condenatorias contra homicidas, hemos realizado 20.979 actos conclusivos, se han emitido 3.653 órdenes de aprehensión y se presentaron 7.835 acusaciones», detalló.

Diálogo Nacional

El fiscal general saludó la instalación de una mesa nacional de diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y un sector de la oposición, la cual dijo busca generar estabilidad en el país.

«Puntos sumamente importantes para lograr la estabilidad política esperada en el país, un debate pacífico, institucional, donde las voces que puedan ser escuchadas (…) hacemos votos para que estos acuerdos históricos sigan siendo desarrollados con el apoyo de los poderes públicos», acotó.

El 16 de septiembre pasado, una fracción de la oposición y el Gobierno anunciaron la conformación de una mesa de diálogo y firmaron un pacto constituido por seis puntos.

Los acuerdos establecen la reincorporación de diputados del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela al parlamento, actualmente de mayoría opositora, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, la libertad de políticos detenidos, la defensa del Esequibo, el rechazo a las sanciones y levantamiento inmediato, y apoyo al canje de petróleo por bienes necesarios.

En esta mesa no participan los partidos que enviaron una delegación al diálogo en Barbados, con la mediación del Gobierno en Noruega, que se desarrolló desde el pasado mes de mayo.

El Gobierno de Maduro había suspendido las conversaciones en Barbados, tras las sanciones que impuso a Venezuela el presidente de EEUU, Donald Trump, en agosto pasado.

Además, Maduro pidió a la oposición retractarse de sus intenciones de entregar el territorio de Esequibo para volver a sentarse en la mesa de diálogos.

Sin embargo, el jefe de Estado manifestó estar listo para volver a dialogar con la oposición en Barbados bajo la mediación de Noruega.

Entre tanto, el 15 de septiembre pasado el opositor Guaidó anunció que los diálogos con el Gobierno se habían «agotado». (Sputnik)