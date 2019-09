Maduro dice que Trump agrede a Venezuela con un odio similar al de Hitler

Montevideo (Mesa Américas), 19 sep. (Sputnik).- El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo este jueves a la cadena televisiva rusa RT que el mandatario de EEUU, Donald Trump, «agrede» a Venezuela con un odio similar al del Adolf Hitler con los judíos.

«Venezuela no tiene sanciones, son agresiones (…) Trump tiene una especie de obsesión y de odio contra el pueblo latinoamericano en general, contra los refugiados, contra los inmigrantes, pero tiene un odio especial contra el pueblo de Venezuela (…) Yo lo comparo con la era de Hitler, con lo mismo, la misma visión que impuso Hitler contra los judíos», dijo Maduro.

Maduro fue entrevistado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), quien tiene en RT el programa «Conversando con Correa».

Durante la administración de Hugo Chávez (1999-2013) y hasta 2015, Venezuela tenía ingresos de 50.000 millones de dólares anuales por el petróleo, mientras que ahora solo recibe 4.000 millones por las sanciones de EEUU, sostuvo Maduro.

«Nosotros hemos tenido que enfrentar una agresión multiforme, nacional e internacional, que ha tenido como objetivo destruir el proyecto bolivariano (…) Si Venezuela no tuviera el modelo social que tiene (…) toda esta guerra, sobre todo los dos últimos años de Trump (…) hubiera tenido un efecto desbastador en la vida de nuestro pueblo (…) Venezuela en el mundo no puede abrir o cerrar cuentas bancarias, ni pagar ningún tipo de producto. Además, ahora se nos amenaza con un bloqueo naval completo», agregó.

Trump firmó el 5 de agosto una orden ejecutiva en la cual congela todos los bienes de Venezuela en EEUU y restringe el uso del sistema financiero de su país para cualquier empresa nacional o extranjera que realice negocios con Caracas.

El decreto se aplica «al Estado y al Gobierno de Venezuela, a cualquier subdivisión política, agencia o su estructura, entre ellos, el Banco Central de Venezuela (BCV) y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)».

Además, el 3 de agosto Trump dijo estar considerando poner en cuarentena a la nación caribeña o imponerle un bloqueo naval.

El Gobierno de Maduro calificó la acción de «violación masiva» de los derechos humanos de los venezolanos.

Caracas también acusa a Washington de retenerle 5.000 millones de dólares que serían destinados a la compra de medicamentos.

Situación económica

Maduro afirmó que la situación económica de Venezuela es «complicada» fruto a la «persecución financiera mundial».

«Se nos ha confiscado, se nos han robado casi 30.000 millones de dólares. Venezuela en el mundo no puede abrir o cerrar cuentas bancarias, no puede pagar ningún tipo de producto, y ahora se nos amenaza con un bloqueo naval completo (…) Venezuela está viviendo una economía de resistencia», agregó.

Por su parte, Correa le consultó a Maduro sobre la «increíblemente alta» dependencia del petróleo que tiene Venezuela.

«¿No se puede hacer un poco más para superar esa inmensa dependencia del petróleo?», preguntó

Maduro respondió que ha definido 16 motores de desarrollo, pero que «cuesta» transformar un modelo instalado durante 100 años.

Sin embargo, consideró que esta situación se debería «rectificar» a pesar de la «gran conspiración internacional», que busca utilizar cualquier factor político, económico y social para generar violencia.

«Imaginen un país que no pueda vender su principal producto, el petróleo, y que si lo pudiera vender y tuviera algo de divisa, con eso no pueda comprar nada, porque no puede usar el sistema financiero internacional. Eso es lo que le han hecho a Venezuela. Y por sancionar a un Gobierno sin ningún derecho, están sancionando a la población», opinó Correa.



¿Dictadura?

Maduro señaló que en Venezuela no existe una dictadura como algunos líderes políticos quieren afirmar.

«En 20 años de la revolución, se han hecho 25 elecciones, a presidente, gobernadores y alcaldes. Una extraña dictadura. De todas ellas, el chavismo ganó 23. Todo el mundo tiene libertad de expresión, tiene derecho a hacer el ridículo, pero lo más extraordinario es que [el diputado opositor Juan Guaidó] fue reconocido por decenas de países, y empezando por EEUU, porque no les gustaba el resultado de las elecciones», agregó.

Sobre el apoyo de gran parte de Europa hacia el dirigente opositor, Maduro dijo que las «oligarquías europeas» son «aliadas carnales» de EEUU y «están de rodillas» en cuanto al tema de Venezuela.

Venezuela sufre una crisis política y económica que se intensificó en enero pasado cuando Guaidó, respaldado por EEUU, se declaró «presidente encargado» de la nación.

EEUU y otros 54 países han reconocido a Guaidó, pero Rusia, China, Cuba, Bolivia, Turquía han dicho que reconocen al presidente Nicolás Maduro como el único mandatario legítimo de Venezuela.

En tanto México y Uruguay se declararon neutrales y propusieron un diálogo entre las partes para superar la crisis.

Uruguay es uno de los países de la región que se negaron a plegarse al Grupo de Lima, que no reconoce a Maduro como presidente legítimo. (Sputnik)