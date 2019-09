Más de 2.000 personas llegan al estado de Nevada en EEUU para «asaltar» el Área 51

Washington, 21 sep (Sputnik).- Más de 2.000 aficionados a los ovnis llegaron este viernes al estado estadounidense de Nevada para «asaltar» la llamada Área 51, donde se ubica una remota base militar secreta, comunicó el canal 8 News NOW.

«Más de 2.000 personas, algunas vestidas como extraterrestres, con cabezas cónicas y platillos volantes, se han congregado en el Área 51», informó el medio.

El Área 51 es un campo de entrenamiento abierto de la Fuerza Aérea estadounidense en el estado de Nevada, cuyo nombre oficial es Groom Lake o Homey Airport.

Por muchos años la base militar ha sido objeto de teorías conspirativas sobre la vida y tecnología extraterrestre y los experimentos que el Gobierno realiza al respecto.

El 27 de junio, Matty Roberts, usuario de Facebook, creó como un chiste un evento en esta red social llamado ‘Asaltad el Área 51, No Pueden Detenernos a Todos’ (Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us) y programado para el 20 de septiembre de 2019.

Más de dos millones de personas se habían inscrito y otras 1,5 millones señalaron que estaban interesadas en el evento.

El 10 de julio, la portavoz de la Fuerza Aérea de EEUU, Laura McAndrews, anunció que los funcionarios estaban al tanto del evento y emitieron una advertencia en la cual desalentarían a cualquiera que intentase entrar en el área donde se entrenaban a las Fuerzas Armadas estadounidenses. (Sputnik)