Pompeo anuncia la renuncia de la subsecretaria para el control de armas Andrea Thompson

Washington 20 sep (Sputnik).- La subsecretaria para el Control de Armas y Seguridad Internacional de EEUU, Andrea Thompson, dejará su cargo después de un cuarto de siglo de servicio, informó este viernes el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado.

«La subsecretaria para Control de Armas y Seguridad Internacional, Andrea Thompson, es una empleada pública dedicada que aportó más de 25 años de experiencia militar a su función en el Departamento de Estado», dijo Pompeo en una nota sobre su partida.

«Se echará de menos su gran conocimiento, experiencia y habilidades de liderazgo», agregó.

Thank you @SecPompeo for the opportunity to lead this incredible team. It’s been an honor to serve our great Nation for almost 3 yrs @WhiteHouse & @StateDept. I’m so very proud of our T Family team & what we’ve accomplished together for our Nation’s security. 🇺🇸 https://t.co/7vQnzeJbvZ

— U/S of State Andrea Thompson (@UnderSecT) 20 de septiembre de 2019