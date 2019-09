Macron califica Plan de Descarbonización de Costa Rica como una estrategia que debe servir de inspiración

San José, 23 Sep (Elpaís.cr).- “El Plan de Descarbonización de Costa Rica es un verdadero ejemplo y una estrategia de conservación de la biodiversidad que debe servir de inspiración”, comentó este lunes el presidente de Francia Emmanuel Macron en el panel “Time for Action to implement the Paris Agreement”.

Las declaraciones las dio durante la actividad organizada por Francia y Chile en el marco de la Cumbre del Clima de la ONU, en la que participaron los presidentes Macron y Sebastián Piñeira de Chile, y Carlos Alvarado de Costa Rica; la canciller alemana Angela Merkel, y los primeros ministros de Finlandia, Antti Rinne y de Italia, Giuseppe Conte.

“Todos hacen esfuerzos y nos corresponde tener un buen mecanismo de acompañamiento de las distintas experiencias dadas por uno y por otros para continuar avanzando”, agregó Macron.

El mandatario costarricense coincidió con su homólogo francés en la importancia de las alianzas para poder cambiar el mundo a fin de enfrentar con éxito la crisis climática. Puso como ejemplos la organización conjunta de Chile y Costa Rica de la PreCop y Cop 25, y la candidatura presentada por Italia y el Reino Unido para la próxima cumbre. “Solo así, con esfuerzos conjuntos, podremos cambiar el mundo”, aseguró.

Asimismo, Alvarado anunció que Costa Rica pone a disposición su experiencia para llevarla a los países que así la requieran, refiriéndose en particular a la capacidad del país de revertir la deforestación, pasando la cobertura boscosa de un 20% a más de un 50% actualmente.

Al finalizar la actividad, el presidente Alvarado mostró a los mandatarios Macron y Piñeira el mapa elaborado por la NASA sobre incendios forestales entre México y Panamá, donde Costa Rica destaca como el país con mejor desempeño en prevención y más baja incidencia.

Alvarado comentó que su país ha alcanzado esos resultados gracias a una política integral que impulsa desde hace varias décadas.

En efecto, en 1990 Costa Rica creó la Comisión Nacional de Incendios y actualmente ejecuta una Estrategia Nacional del Manejo del Fuego e Incendios Forestales, acompañada de fuertes campañas educativas, leyes que sancionan los incendios forestales, programas de protección y manejos de las áreas protegidas, así como de Pago de Servicios Ambientales, entre otras acciones.

Alvarado también mostró el mapa sobre incendios forestales a la canciller Merkel en una actividad contra el terrorismo y la violencia, que se realizó posteriormente.

Este domingo, precisamente, el país recibió los aplausos del público cuando el presidente Alvarado presentó el mapa en el panel “Asegurando nuestro futuro: personas, alimentos y naturaleza para resolver la emergencia planetaria”, realizado en Nueva York, en el marco de la Semana del Cambio Climático.