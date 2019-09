Uruguay es el único país del TIAR que rechazó activar mecanismo por situación en Venezuela

Bogotá, 24 sep (Sputnik).- Uruguay rechazó el lunes activar el mecanismo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) contra Venezuela que resolvieron el resto de los estados parte, excepto Trinidad y Tobago, que se abstuvo.

«Uruguay votó no», detalló el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, en declaraciones a la prensa en Nueva York, al término de la reunión de países del TIAR que presidió.

Trujillo indicó que Trinidad y Tobago «votó abstención» y que Cuba estuvo «ausente» de la sesión del órgano de consulta del TIAR.

Las delegaciones de Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana respaldaron la activación del TIAR.

También lo hizo la representación del dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, autoproclamado en enero presidente encargado de Venezuela, pese a que Caracas se retiró del TIAR en 2013.

Pero este año, la Asamblea Nacional (parlamento unicameral de mayoría opositora) votó a favor del reingreso al TIAR y en agosto procedió a depositar los instrumentos de ratificación del tratado, que sin embargo el Gobierno de Nicolás Maduro no reconoce.

«Lo que significa el paso que hoy se ha dado es que se consolida y crece el proceso de creación de condiciones mediante la acción colectiva de países de la región para efecto de que más temprano que tarde el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir en democracia y libertad», dijo Trujillo ante la prensa.

Asimismo, indicó que durante el encuentro «no hubo discusión» sobre una intervención armada en Venezuela y precisó que la discusión giró en torno al proyecto de resolución que finalmente se aprobó.

Los países que votaron sí a la medida para activar el TIAR determinaron que la situación de Venezuela constituye una amenaza para la paz y la seguridad en el continente, por lo que consideraron que se aplica las provisiones del artículo 6 del tratado.

Además resolvieron lanzar acciones de inteligencia, policiales y judiciales coordinadas contra altos cargos de Maduro así como contra personas y grupos irregulares aliados, a los que acusaron de cometer corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos.

Para ello, crearán una red de carácter operacional que incluirá agencias de inteligencia financiera y de seguridad pública para intensificar la cooperación judicial y policial en estas investigaciones.

El artículo 8 del TIAR contempla una serie de opciones en caso de una agresión de un Estado parte, que van desde el retiro de las misiones diplomáticas hasta una intervención armada.

No obstante, el TIAR nunca ha sido aplicado.

El «territorio venezolano se ha convertido en refugio, con la complacencia del régimen ilegítimo, de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional, Grupos Armados Organizados Residuales y otros, que amenazan la seguridad continental, contraviniendo las obligaciones establecidas en la Resolución 1373 del 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», dice la resolución adoptada el lunes.

Uruguay no respaldó la activación del mecanismo alegando que no se cumplen los supuestos para echar mano del TIAR, pues no existe una amenaza a la paz ni a la estabilidad regional y porque además Venezuela ya no es un estado parte. (Sputnik)