Cámara de Representantes de EEUU inicia proceso de juicio político a Donald Trump

Washington, 24 sep (RT/Sputnik).- La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, ha anunciado este 24 de septiembre el inicio de una investigación de juicio político con el fin de destituir al actual presidente del país, Donald Trump. «Las acciones del presidente han vulnerado seriamente la Constitución», ha aseverado Pelosi.

La medida se toma después de los reportes de que el mandatario estadounidense supuestamente podría haber retenido la ayuda a Ucrania, con el objetivo de presionar a Kiev, para que reabra una investigación de corrupción que involucra al hijo de su rival político Joe Biden.

Minutos después del anuncio, Trump ha reaccionado publicando en su cuenta de Twitter: «Una jornada tan importante en la ONU y los demócratas tuvieron que arruinarla con su basura de ‘caza de brujas’«.

Esta semana, el diario The Washington Post publicó que el presidente de EE.UU. actuó junto con su abogado personal, Rudolph W. Giuliani, y también supuestamente habría insistido en que los funcionarios ucranianos investigaran si los demócratas coludieron con Ucrania para divulgar información sobre el exjefe de la campaña de Trump, Paul Manafort, durante las elecciones del 2016.

Por su parte, AP reportó que la orden de congelar los fondos a Ucrania se produjo, al parecer, a finales de julio, unos días antes de dicha llamada telefónica de Trump y Giuliani, al presidente ucraniano, Vladímir Zelenski.

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country!

En respuesta a estos informes y en víspera del anuncio del juicio político, Trump a través de su cuenta personal de Twitter anunció que había autorizado la publicación de la «transcripción completa, completamente desclasificada y sin editar» de su conversación con Zelenski. En otro tuit, el presidente de EE.UU. aseguró que era una «llamada muy amigable y totalmente apropiada» y que trató al líder ucraniano «sin presión».

Asimismo, horas antes, Trump ha declarado que si Pelosi inicia el proceso de ‘impeachment’, será «positivo» para él. «Ganaremos las elecciones», ha asegurado el presidente de EE.UU.

….You will see it was a very friendly and totally appropriate call. No pressure and, unlike Joe Biden and his son, NO quid pro quo! This is nothing more than a continuation of the Greatest and most Destructive Witch Hunt of all time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de septiembre de 2019