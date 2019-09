Presidente boliviano advierte a la ONU que cambio climático provocará más hambre y pobreza

Naciones Unidas, 24 sep (Sputnik).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió este martes en la ONU que el cambio climático condenará al hambre y la pobreza a millones de personas si la humanidad no actúa responsable y mancomunadamente en defensa del ambiente.



«Las consecuencias del cambio climático condenarán a millones a la pobreza, al hambre, a no contar con agua potable, a perder hogares, a más desplazamientos forzados, más crisis de refugiados y nuevos conflictos armados», dijo el gobernante boliviano en el segmento de alto nivel del 74 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su intervención, Morales hizo referencia a la disputa marítima que Bolivia tiene con Chile desde hace 136 años y que fue llevada hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Recordó que en su último fallo, de octubre de 2018, esa instancia determinó que: «Bolivia tenía una costa de más de 400 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico». Mientras, en la sentencia de septiembre de 2015, estableció que «los asuntos en disputa no son asuntos resueltos por arreglo de las partes, por laudo arbitral, por sentencia de un tribunal internacional o regidos por acuerdos o tratados en vigencia».

También, en el fallo del año pasado, la CIJ determinó que «la conclusión de la Corte no debe entenderse como un impedimento a que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad para atender asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia».

El mandatario explicó que esa decisión de la CIJ no no da por terminada la controversia, «al contrario, es explícita en reconocer que subsiste y en destacar que no cierra las posibilidades para que ambos estados podamos encontrar una solución».

Ante ello, Morales pidió a la ONU «vigilar y exigir el cumplimiento integral de las decisiones de la Corte», para que ambos pueblos sigan negociando, de buena fe, esta disputa marítima.

«La raíz del problema está en el capitalismo»

El mandatario hizo referencia a los problemas que aquejan al planeta, como «la desigualdad, el hambre, la pobreza, la crisis migratoria, el desempleo», entre otros.

«Digámoslo con mucha claridad: la raíz del problema está en el capitalismo», enfatizó el mandatario boliviano y explicó que «el problema de fondo está en el modelo de producción y el consumismo, en la propiedad de los recursos naturales y en la distribución inequitativa de la riqueza».

De acuerdo a Morales, «se pretende mercantilizar todo para acumular más capital» y el mundo está siendo controlado por una oligarquía global, solo un puñado de multimillonarios. Calificó de «insulso, inmoral e inadmisible» que 26 personas en el mundo tengan la misma riqueza que 3.800 millones de personas.

Ante esta situación, Morales dijo que desde Bolivia ratifican su compromiso «para consolidar un nuevo orden mundial de paz con justicia social, en armonía con la Madre Tierra para vivir bien, respetando la dignidad e identidad de los pueblos». (RT/Sputnik)