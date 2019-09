Trump afirma que quiere paz y armonía (luego de cargar contra China, Venezuela, Cuba e Irán)

Nueva York, 24 Sep (RT/Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha manifestado la postura de su país respecto a diversas problemáticas globales ante la Asamblea General de la ONU durante el debate general de su 74.º periodo de sesiones.

China, Irán, México, Venezuela y los inmigrantes han sido objeto de las declaraciones del mandatario estadounidense durante su alocución ante los 193 países miembro de Naciones Unidas.

Irán

Trump ha acusado a los líderes de la República Islámica de avivar los conflictos en Siria y Yemen, y enfatizó que «nunca se debe permitir» que Teherán desarrolle un arma nuclear.

Ningún Gobierno responsable debe subsidiar la sed de sangre de Irán: Donald Trump, presidente de EE.UU.

«En respuesta al reciente ataque de Irán contra las instalaciones petroleras de Arabia Saudita, hemos impuesto el más alto nivel de sanciones sobre el Banco Central de Irán y sus fondos soberanos», declaró el mandatario, afirmando que todas las naciones deben cooperar en este sentido.

«Ningún gobierno responsable debe subsidiar la sed de sangre de Irán», indicó Trump. «Mientras continúe el comportamiento amenazador de Irán, las sanciones no serán levantadas: serán endurecidas«, añadió.

México e inmigración ilegal

Trump cataloga la inmigración ilegal como «uno de los retos más críticos» para su país.

No paguen a los ‘coyotes’ […] porque, si logran llegar hasta aquí, no se les permitirá la entrada: Donald Trump, presidente de EE.UU.

«La migración ilegal en masa es injusta, insegura e insostenible«, señaló el presidente, enviando un mensaje a las organizaciones en EE.UU. que se dedican a «promover el tráfico humano»: «cuando ustedes socavan la seguridad fronteriza, socavan los derechos humanos y la dignidad humana».

«No paguen a los ‘coyotes’, no se expongan al riesgo, no expongan a sus hijos al riesgo, porque si logran llegar hasta aquí, no se les permitirá la entrada, serán prontamente devueltos a casa», recomendó Trump a los migrantes.

En este sentido, Trump agradeció al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por el despliegue de fuerzas en su país para el control fronterizo.

Venezuela, Cuba y socialismo

Trump tildó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de un «títere de Cuba», y acusó a esa isla de «saquear» la riqueza petrolera de Venezuela.

«Uno de los más serios desafíos que enfrentan nuestros países es el espectro del socialismo: es el arruinador de naciones y el destructor de sociedades«, declaró el mandatario. «EE.UU. nunca será un país socialista», acotó, acusando al comunismo y al socialismo de matar 100 millones de personas en el último siglo.

Corea del Norte

«EE.UU. sabe que, mientras que cualquiera puede hacer la guerra, solo los más valientes pueden hacer la paz», indicó el mandatario norteamericano, señalando que con esta mentalidad Washington ha abordado la situación en torno a la península coreana.

«Le he dicho a Kim Jong-un lo que verdaderamente creo, que al igual que Irán, su país está lleno de un tremendo potencial sin explotar, pero que para realizar esa promesa, Corea del Norte debe desnuclearizarse«, declaró el presidente.

Afganistán

Trump añade que su Administración tiene la «esperanza de un futuro más brillante» para Afganistán, pero que «desafortunadamente» el Talibán ha escogido continuar sus «ataques salvajes». «Continuaremos trabajando con nuestra coalición de socios afganos para acabar con el terrorismo, y nunca dejaremos de trabajar para hacer realidad la paz«, aseguró.

China

Trump ha condenado las «prácticas injustas» de China en los mercados globales, y ha afirmado que la Organización Mundial del Comercio (OMC) requiere una reestructuración ante ello. «La OMC necesita cambios drásticos», aseveró el inquilino de la Casa Blanca en su discurso.

«No se le debería permitir a la segunda mayor economía del mundo declararse como un país en vías de desarrollo con el fin de beneficiarse del sistema a costa de otros», declaró el mandatario norteamericano.

El espectro del socialismo: es el arruinador de naciones y el destructor de sociedades: Donald Trump, presidente de EE.UU.

Trump mencionó como ejemplo el caso de una compañía tecnológica estadounidense cuya propiedad intelectual fue sustraída en China y registrada en ese país como propia, por lo que a la empresa norteamericana se le prohibió vender el producto que ella misma había desarrollado.

«Para hacer frente a estas prácticas injustas introduje aranceles masivos sobre más de 500.000 millones de dólares en productos de fabricación china», explicó Trump.

El presidente expresó su esperanza de que las relaciones bilaterales se restablezcan, pero enfatizó que no está dispuesto a aceptar un acuerdo comercial perjudicial para EE.UU. Mencionó además su expectativa de que el presidente chino, Xi Jinping, maneje sabiamente la situación con la región de Hong Kong.

Armonía y paz

En palabras de Trump, «EE.UU. no busca conflictos con ninguna otra nación». «Deseamos paz, cooperación, y beneficio mutuo con todos. Pero nunca fallaré en defender los intereses de EE.UU.», acotó.

El objetivo de EE.UU. es armonía, y el objetivo de EE.UU. no es ir con estas guerras sin fin: Donald Trump, presidente de EE.UU.

Por otra parte, el jefe de Estado señaló que su país «está listo para entablar amistades con todo el que genuinamente busque la paz y el respeto». «EE.UU. nunca ha creído en enemigos permanentes. Queremos socios, no adversarios», manifestó.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca sostuvo que el mensaje que su país muestra al mundo «es claro». «El objetivo de EE.UU. es perdurable, el objetivo de EE.UU. es armonía, y el objetivo de EE.UU. no es ir con estas guerras sin fin, guerras que nunca terminan», aseguró.

En referencia a iniciativas internacionales en pro del aborto, Trump agregó que «los estadounidenses tampoco se cansarán jamás de defender la vida inocente».

Finalmente, el presidente manifestó que el amor a la nación propia hará posibles «más amistades hermosas y más armonía entre naciones». «La libertad solo se preserva… la soberanía solo se asegura… la democracia solo se sustenta… la grandeza solo se alcanza por la voluntad y la devoción de los patriotas», acotó. (RT/SPUTNIK)