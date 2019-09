Empresas mexicanas aprovechan el embargo agroalimentario para conquistar el mercado ruso

Moscú, 26 sep (Sputnik).-Compañías mexicanas quieren conquistar el mercado ruso aprovechando el embargo agroalimentario que Rusia impuso a productos europeos en respuesta a las sanciones, declaró a Sputnik Patricia Moreno, representante del estand mexicano en la feria alimentaria internacional WorldFood en Moscú.

Varias empresas mexicanas desean «aprovechar la oportunidad que se da debido al embargo de frutas, de productos primarios», comentó Moreno acerca de la participación de su país en la exposición.

En particular cito el caso de El Chapoteadero, presente en la exposición de Moscú con tomates de alta calidad.

México está representado en esta 28 edición de WorldFood con cuatro compañías productoras de tomates, tequilas, salsas, chiles secos, especias, cerveza y dulces.

Entre los objetivos está también promover la cocina mexicana, que últimamente se ha convertido en una tendencia mundial, señaló la representante.

También se espera conquistar el mercado ruso con aguacates.

«México es el principal productor del mundo de aguacates, producimos una enorme cantidad», dijo Moreno.

Además del alto contenido de grasas que los hacen muy ricos, otra ventaja de los aguacates mexicanos es que se producen todo el año, mientras que en otros países hay estaciones fijas, añadió el representante de la empresa productora Coliman, Ignacio Moreno Vizcaíno.

Según los representantes mexicanos, en Rusia ya han expresado interés por importar los aguacates y muy pronto ese producto estará disponible en tres de las mayores cadenas de supermercados.

Tacos mexicanos en Moscú

También participa en la exposición La Costeña, el líder mexicano de conservas, que exporta a 56 países y que ha traído una muestra de sus productos a esta feria, donde sin dudas el principal atractivo han sido los tacos tradicionales hechos con los productos de sus gamas étnica y listos para comer, con las que aspiran a conquistar ahora a los consumidores rusos.

Blanca Martín, gerente de la empresa, dijo a Sputnik que La Costeña ya estuvo en Rusia hace una década, con más de cinco referencias en varias cadenas de supermercados

«Sin embargo, creo que era muy pronto para el mercado ruso porque entonces no estaba tan abierto a probar nuevos sabores y la cocina no era tan popular como lo es hoy en el mundo entero, por lo que creo que no fue el momento», explicó.

No obstante, la situación hoy es otra, como pudieron constatar en la feria.

«Consideramos y es un hecho, que el mercado ruso es muy importante. Estamos aquí con la intención de volver a abrir este mercado hoy y poder afianzarnos», aseguró.

WorldFood se celebra en Moscú del 24 al 27 de septiembre, es una de las mayores exposiciones de productos alimenticios de clase mundial en Rusia y está catalogada como un evento histórico en el mercado de alimentos del país.

Casi 1.800 empresas de 65 países están presentes en la muestra, que incluye todo tipo de alimentos y bebidas divididos en 12 secciones, entre las que se encuentran congelados y productos semielaborados, nutrición saludable, productos de confitería y panadería, lácteos, carne, aves, pescado, frutas y verduras.

En la exposición participan siete países latinoamericanos: Argentina, Perú, México, República Dominicana, Ecuador, Chile y Colombia. (Sputnik)