En La Lucha Sin Fin, los familiares, trabajadores y amistades despiden a Mariano Figueres

San José, 26 Sep (Elpaís.cr).- Con el «Corrido a Don Pepe», los familiares, trabajadores y amigos despidieron a Mariano Figueres Olsen, hijo menor del tres veces presidente de Costa Rica José Figueres Ferrer.

Figueres Olsen falleció el miércoles 25, día de la celebración del natalicio de Don Pepe, a causa de un paro cardiorrespiratorio luego de pasar 15 meses en recuperación por motivo de un accidente en su motocicleta.

El ex director de la Dirección de Investigación y Seguridad (DIS), durante el mandato del ex presidente Luis Guillermo Solís Rivera, y ex Comisionado Presidencial para atender las tragedias causadas por el huracán Otto y la tormenta Nate, fue despedido en medio de música sacra y canciones populares como lo había dejado establecido Figueres Olsen.

Además de los expresidentes de la República Solís Rivera y su hermano José María Figueres Olsen, estuvieron presentes sus hermanas Christiana y Kirsten, la primera ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y pieza fundamental para la firma del ambicioso Acuerdo de París en 2015.

El ex presidente Figueres recordó los compromisos de su hermano desaparecido con la disciplina de trabajo, que siempre acompaño del buen humor, alegría y compromiso con la gente para encontrar soluciones a los problemas.

Sus hermanas Christiana y Kirsten, igual que su hermano, recordaron las travesuras de Mariano cuando niño.

Por su parte, el ex mandatario Solís Rivera, compañero de luchas políticas destacó la dedicación al trabajo de su amigo íntimo Mariano y el compromiso para salir adelante con éxito en las labores encomendadas por él para atender los efectos meteorológicos Otto y Nate, que se realizaron en el calendario fijado por Figueres Olsen.

Igualmente, Jaime Figueres Ulate, hijo de Mariano, resaltó los atributos de diálogo, enseñanza, perseverancia, trabajo y rigurosidad en el análisis de los problemas para resolverlos, siempre pensando en los demás.

Además de familiares, amigos y trabajadores acudieron a la ceremonia religiosa ex ministros de diferentes gobiernos, dirigentes de diversos partidos políticos, ex diputados y actuales diputados de Liberación Nacional y Acción Ciudadana, así como el ex vicepresidente Helio Fallas Venegas.