Yemen: Los huthis aseguran que «miles» de militares se han rendido en una ofensiva contra Najran, Arabia Saudí

El Cairo, 28 Sep. (EUROPA PRESS).- Las milicias huthis que controlan gran parte de Yemen han anunciado que «miles» de militares enemigos se han rendido como consecuencia de una ofensiva lanzada contra la provincia saudí de Najran, fronteriza con Yemen.

Entre los apresados habría varios oficiales y se habrían hecho con «cientos» de vehículos blindados, unas informaciones que por el momento no ha confirmado Arabia Saudí.

Un portavoz militar de los huthis, el general de brigada Yahya Saree, ha explicado en rueda de prensa desde Saná que tres «brigadas militares enemigas han caído» en este ataque, lanzado hace 72 horas en las inmediaciones de Najran con el apoyo de unidades de drones, misiles y defensa antiaérea.



«La operación ha resultado en la destrucción completa de tres brigadas militares de las fuerzas enemigas, la toma de una importante cantidad de material militar, incluidos cientos de vehículos y vehículos blindados, la captura de miles de enemigos, la mayoría traidores y engañados (leales al Gobierno del presidente Abdo Rabbu Mansur Hadi). Cientos más han muerto o están heridos», ha explicado el portavoz huthi, según recoge la televisión pública iraní Press TV citando un comunicado oficial.

El portavoz del grupo insurgente ha asegurado que entre los apresados hay soldados del Ejército saudí y ha revelado que la operación recibe el nombre de ‘Victoria de Dios’. Esta sería «la mayor victoria» de los huthis desde el inicio de la intervención saudí, en 2015.

Houthi military spokesman Yahya Saree’ announces a massive operation in Najran. I can’t help but think that he is being as loud as possible about military victories in order to drown out talk of negotiations with the Saudis. https://t.co/Iyp8BfH4EM

— Hannah Porter (@hannaheporter) 28 de septiembre de 2019