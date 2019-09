Elon Musk presenta la nave que nos llevará a Marte y que volará en 2019

Durante la presentación, celebrada en Texas, el empresario dijo que la nueva nave espacial podrá usarse para visitar la Luna, Marte y otras partes del universo. De hecho, podría usarse incluso para colonizar el planeta rojo, puesto que podrá transportar hasta 100 personas a bordo.

¿Cuándo volará la Starship?

De momento esta nave no alzó el vuelo pero, según afirmó Musk, el primer prototipo —que estuvo a sus espaldas durante la presentación— realizará sus primeras pruebas de despegue y de aterrizaje «en uno o dos meses». Durante estas pruebas, la Starship despegará y alcanzará una altitud de unos 20 kilómetros para luego aterrizar.

Luego, en el transcurso de un año podrá realizar sus primeros vuelos pilotados, aseguró el empresario de origen sudafricano. De hecho, SpaceX ya tiene a su primer cliente privado para este programa espacial: el milmillonario japonés Yusaku Maezawa. Planea realizar un vuelo alrededor de la Luna en 2023.Hasta ahora y como parte del programa solo se habían efectuado unos saltos con la nave Starhopper, un prototipo de pruebas para la Starship. El Starhopper —equipado con tan solo un motor— despegó varias veces a una altitud de 150 metros y aterrizó con éxito.

11 years ago today, we launched our first successful mission. To date, we’ve completed 78 launches and have developed the world’s only operational reusable orbital class rockets and spacecraft—capable of launching to space, returning to Earth, and flying again pic.twitter.com/5L0q9PJ90P

— SpaceX (@SpaceX) 29 de septiembre de 2019