Los huthis publican vídeos y fotos del ataque en suelo saudí en el que habrían apresado a miles de combatientes

El Cairo, 29 Sep. (EUROPA PRESS).- Los rebeldes yemeníes huthis han publicado este domingo imágenes y vídeos de la ofensiva lanzada la semana pasada en suelo de Arabia Saudí y con la que habrían logrado apresar a más de 2.000 combatientes enemigos, incluidos militares del Ejército saudí. Además aseguran que han matado a «casi 200» militares saudíes en esta operación. Arabia Saudí no ha confirmado ninguna de estas informaciones.

Un portavoz militar de los huthis, el general de brigada Yahya Saree, ha explicado este domingo en rueda de prensa desde Saná que la ofensiva ha permitido «limpiar» 350 kilómetros cuadrados de la zona fronteriza de la provincia saudí de Najrán, limítrofe con Yemen, apresar a «más de 2.000 combatientes» y capturar cientos de vehículos, informa la web de los huthis.

La denominada Operación Nasralá (Victoria de Dios Todopoderoso) ha consistido en una maniobra táctica que ha cortado las dos vías de suministro que tenían los combatientes enemigos y posteriormente ha permitido su derrota y captura atacándoles desde cuatro flancos.

Yemeni forces released first footage of their operation in Najran

Yemeni armed forces have released their first series of videos of the recent operation in Najran, south of Saudi Arabia.#Yemeni #Najran #SaudiArabia #Sanaa #YahyaSaree #iranpress #ایران_پرس pic.twitter.com/364I0wM7dY

— Iranpressnewsagency (@iranpress_news) 29 de septiembre de 2019