Pensión por vejez de Régimen no Contributivo, ¿Derecho o un beneficio de difícil acceso?

El artículo 73 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, brinda carácter de supremo al derecho del seguro social y el Convenio sobre la Seguridad Social (Convenio 102), constituye el compromiso supranacional de los Estados miembros – entre ellos Costa Rica- en garantizar ese derecho a sus habitantes. Pero, ¿se cumple dicho derecho?

En nuestro país, existen varios regímenes de pensiones, entre los cuales, destacan el Régimen Contributivo de Pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, conocido popularmente por sus abreviaturas como el “I.V.M.” y el Régimen No Contributivo de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la misma institución, conocido como el “R.N.C”.

La diferencia entre un régimen y otro estriba en que, dentro del Régimen Contributivo de Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, la persona ha cotizado una cantidad determinada de cuotas, al haber sido declarada en estado de invalidez o habiendo cumplido la edad requerida, podrá presentar su solicitud de pensión en la sede administrativa y gozar del beneficio de pensión, cuyo monto dependerá del salario reportado ante la Caja Costarricense de Seguro Social durante el período laboral o contribuyente; mientras que en el Régimen No Contributivo de Invalidez, Vejez y Muerte, la persona solicitante no ha cotizado para gozar de ese derecho y, por esa razón, le es necesario el cumplimiento de numerosos requisitos para constituirse el beneficio a la pensión, cuyo monto, actualmente, es por la suma de ochenta y dos mil colones por mes.

Para ser acreedor del beneficio de la pensión por vejez del Régimen No Contributivo, no es suficiente el haber cumplido los sesenta y cinco años de edad – como erróneamente la mayor parte de la sociedad ha creído – sino que, la persona solicitante, además, deberá demostrar, a tenor del artículo 3 del Reglamento del Programa de Régimen No Contributivo: 1. Que el ingreso per cápita del núcleo familiar (personas que conviven bajo el mismo techo con la persona solicitante), es inferior a la línea de pobreza establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2. La inexistencia de más de una propiedad inscrita, cuyas medidas deben ser: menos de 400 metros cuadrados en zona urbana y menos 1000 metros cuadrados en zona rural. 3. Falta de medios económicos o ayudas en especie para satisfacer las necesidades básicas. 4. Carencia de bienes de significado económico. 5. No ser asalariado.

En palabras sencillas, para aquellas personas que no han cotizado en algún régimen de pensiones, obtener la pensión por vejez se torna crucial, titánico y de difícil acceso; esto deriva en que la mayoría de las y los peticionarios que acuden a la vía administrativa a solicitar la pensión del Régimen No Contributivo, se enfrenten con el rechazo de esta, debido a que no cumplen con alguno de los excesivos requisitos citados.

En consecuencia, la persona solicitante, en pleno ejercicio de su derecho al acceso a la justicia, tutelado en el artículo 41 de la Constitución Política, podrá combatir la resolución denegatoria de pensión ante la vía jurisdiccional, interponiendo demanda ante el Juzgado de Trabajo más cercano y delegando en una persona juzgadora, la procedencia o no de su solicitud.

Así pues, ¿es la pensión por vejez del Régimen No Contributivo de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social un derecho o un beneficio de difícil acceso?

A criterio de quien redacta y bajo intelección de la normativa de rito, la pensión por vejez citada, es un beneficio estatal de difícil acceso, del cual únicamente podrán asistirse aquellas personas mayores de sesenta y cinco años de edad, que demuestran subsistir en estado de pobreza o pobreza extrema y, por ende, con necesidad de amparo económico inmediato indubitable.

Corolario, quienes aspiren a tener una pensión, lo recomendable es que procedan a cotizar en algún régimen contributivo de pensiones, so pena de tener que vivir en pobreza o pobreza extrema para gozar de aquella bajo el Régimen No Contributivo.

(*) Lic. Vladimir Sibaja Ferreto, Abogado y estudiante de la Maestría Profesional en Derechos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia.