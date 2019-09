Publican foto satelital del portaaviones USS Ronald Reagan rodeado de buques de guerra chinos

Pekín, 29 Sep (RT/Sputnik).- El portal chino Sohu ha publicado una imagen satelital que supuestamente muestra al portaaviones estadounidense USS Ronald Reagan rodeado por cinco buques de guerra chinos en el mar de la China Meridional.

La fotografía fue tomada el 28 de septiembre, a pocos días de que la República Popular China celebre el 70.º aniversario de su fundación. No obstante, se reportan indicios de que ese buque de la Armada de EE.UU. habría entrado en las aguas disputadas por Pekín cinco días antes.

USS Ronald Reagan aircraft carrier and some unidentified warships were seen sailing in the area north-east of Spratly Islands in the South China Sea on September 28. pic.twitter.com/eQNOBku8eV

— Duan Dang (@duandang) 28 de septiembre de 2019