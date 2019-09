Sanción de EEUU a Raúl Castro es una muestra de odio, dice politólogo cubanoamericano

La Habana, 29 sep (Sputnik).- Las sanciones impuestas por Estados Unidos al expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) son «una profundización de una política centrada en el odio y la revancha, promovida desde la extrema derecha de Miami», aseguró a Sputnik el politólogo cubanoamericano Arturo López-Levy.

Estas sanciones –agregó el académico- «tiene el simple objetivo de subir el volumen en la retórica anticastrista para movilizar a un electorado cubano recalcitrante donde, a estas horas, la Casa Blanca tiene poco que aumentar en caudal, pero insiste en hacerlo».

El pasado 26 de septiembre, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, acusó a Raúl Castro de supuestas violaciones a los derechos humanos, y anunció la aplicación de sanciones contra el exmandatario y su familia que incluyen la prohibición de entrada a territorio estadounidense.

La sanción de la Casa Blanca a Castro incluye a sus hijos Alejandro, Deborah, Mariela, y Nilsa Castro Espín.

En opinión de López-Levy, profesor del Gustavus Adolphus College, en el estado de Minnesota (centro-norte de EEUU), estas medidas anunciadas «no tienen sentido de política exterior alguno pues insisten en ver la política hacia toda una sociedad de 11 millones desde la personalización del proceso post-1959 en una familia».

El politólogo cubanoamericano opina que medidas como esta indican el desconocimiento en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de EEUU sobre la actual situación cubana, incluida la aprobación del límite de mandatos en la última reforma constitucional aprobada en la isla en abril pasado.

«Este sonambulismo de (Mauricio) Claver-Carone -director de Asuntos del Hemisferio Occidental del NSC- y (Mike) Pompeo, empuja más a Cuba a triangular la hostilidad estadounidense con relaciones más cercanas y oportunidades políticas para otros grandes poderes como Rusia, China y la Unión Europea», subrayó López-Levy.

A su vez, el también integrante de Cuban American for Engagement (CAFE), considera que esta sanción, a pocos días de la próxima votación en la Asamblea General de la ONU sobre el tema del bloqueo económico, comercial y financiero que EEUU aplica a la isla hace casi 60 años, pactada para el 6 de noviembre «es finta de última hora de presentar las sanciones como dirigidas a una familia y no a una nación completa, no va a funcionar».

«Nadie en el mundo se va a olvidar que la sanción contra Raúl Castro y su familia, no está en solitario sino encima de sanciones abarcadoras que incluyen el comercio de alimentos y medicinas, la prohibición de viajar y violatorias flagrantes en si misma- según Human Rights Watch, y Amnesty International- de los derechos a la alimentación, la educación, la salud y contraproducentes a la realización de todos los demás», enfatizó el profesor cubanoamericano.

El pasado 28 de septiembre, el canciller cubano Bruno Rodríguez, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, expresó que la sanción contra el expresidente Raúl Castro aplicada por Washington es «una acción sin efecto práctico, dirigida a ultrajar la dignidad de Cuba y los sentimientos de nuestro pueblo. Es una migaja electorera que se lanza a la extrema derecha cubanoamericana». (Sputnik)