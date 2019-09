Cumbre en ONU «no ayuda para nada» a combatir cambio climático, dice activista uruguaya

Montevideo, 30 sep (Sputnik).- Actividades como la Asamblea General o la Cumbre de Acción Climática de la ONU no ayudan a cambiar la problemática ambiental porque quedan solo en discursos, dijo Ariana Palombo, referente de la organización Friday for Future Uruguay, a Sputnik.

«Creo que no ayudan en nada (actividades de ONU), lo que van a hacer ahí es hablar, dar premios, es de la boca para afuera y en la realidad no se actúa, no se está haciendo absolutamente nada, (los mandatarios) tienen palabras vacías», opinó la activista ambiental.

El 23 de septiembre pasado se realizó en la ciudad estadounidense de Nueva York (noreste) la Cumbre de Acción Climática en la ONU (Organización de las Naciones Unidas), en el marco del 74 período de sesiones de la Asamblea General de ese organismo que culmina este lunes.

Palombo afirmó que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, «es un claro ejemplo» de que no actúa en su país para combatir el cambio climático, pese a que asistió a la cumbre.

«No sé qué fue a hacer (Bolsonaro) a la cumbre de la ONU, está en una cumbre de cambio climático, pero en su país no está haciendo nada para proteger el plantea, siendo un país tan grande y con parte de la Amazonía en él», indicó la activista ambiental uruguaya.

En su discurso en la ONU, Bolsonaro señaló que es una «falacia» decir que la Amazonía es patrimonio de la humanidad y que sea el pulmón del planeta.

La Amazonía brasileña ha registrado miles de incendios este año a causa de la deforestación y Bolsonaro ha sido cuestionado por activistas y autoridades de varias partes del mundo, como el presidente francés, Emmanuel Macron, por su falta de acción para combatir esos focos ígneos.

El total de área quemada de los biomas en Brasil fue de 73.500 kilómetros cuadrados en agosto pasado, la última fecha disponible en el estatal Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por su siglas en portugués).

En ese total la mayor superficie afectada corresponde al bioma del Cerrado con 36.549 kilómetros cuadrados quemados, seguido por la Amazonía con 24.944 kilómetros cuadrados.

En la cumbre participaron presidentes de distintos países del mundo, pero también activistas como la adolescente sueca Greta Thunberg, quien lidera el movimiento mundial Friday for Future (Viernes por el futuro).

En la cumbre, Thunberg increpó a los líderes mundiales y les dijo que le robaron sus sueños por sus «promesas vacías» al no impulsar políticas que reviertan la crisis climática.

Al ser consultada por esta agencia si Thunberg será escuchada por los presidentes del mundo, Palombo afirmó que cree que los que la están escuchando son las personas y «cuando la gente empiece a actuar, los gobiernos no van a tener más remedio, se van a ver tan presionados que van a tener que hacer algo».

Denuncia a cinco países

Friday for future denunció a Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Turquía por incumplir la Convención de los Derechos del Niño, un tratado que fue ratificado por esas cinco naciones, en relación a temas ambientales.

«La denuncia se presentó ante la ONU, más o menos en los días de la cumbre, esos países no están proporcionando una vida digna porque sin un planeta saludable ningún niño ni joven puede tener una vida digna, educación», indicó Palombo.

La referente uruguaya del movimiento afirmó que esos cinco fueron los países «que pudieron denunciar, hay mucha burocracia atrás, se quería denunciar a EEUU y a China y no se pudo».

Aclaró que no tiene la información de por qué no se pudo denunciar a EEUU y China.

Ante esta denuncia el presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo en la ONU que su país está comprometido a luchar contra el calentamiento global desde que se adhirió al Acuerdo de París en 2016.

Al respecto, Palombo afirmó que ahora Argentina está «aceptando recibir basura de otras partes del mundo a su país, ¿entonces, qué tan comprometidos estamos?».

En la ONU, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el de Bolivia, Evo Morales, coincidieron en que la humanidad es la que está en riesgo con el cambio climático.

Palombo está de acuerdo con esos mandatarios y aseguró que el planeta va a seguir existiendo, pero quienes se van a extinguir son los seres humanos que no pueden vivir en el mundo en otras condiciones que no sean las actuales.

Numerosos líderes mundiales prometieron el 23 de septiembre en la ONU hacer más para frenar el calentamiento global, aunque al mismo tiempo reconocieron que sus metas podrían no ser suficientes. (Sputnik)