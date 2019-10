Ninguna fuerza en el mundo puede detener el desarrollo de China, asegura su líder

Pekín, 1 oct (Sputnik).- Ninguna fuerza del mundo es capaz de detener el desarrollo de China, declaró este martes el presidente del gigante asiático, Xi Jinping.

«No hay ninguna fuerza que pueda hacer tambalear la base de este gran país, ninguna fuerza puede impedir que la nación china siga avanzando», declaró Xi antes del comienzo del desfile militar en la emblemática plaza de Tiananmén, en Pekín, con motivo del 70 aniversario de la República Popular China.

China unveiled DF-41 intercontinental strategic nuclear missiles, the country’s most advanced and powerful deterrent, in a National Day military parade in central Beijing Tuesday. #PRC70thAnniv pic.twitter.com/BDcBN3ED9I

— People’s Daily, China (@PDChina) 1 de octubre de 2019