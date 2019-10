Armas, Venezuela y cambio climático centraron debate de Asamblea General de la ONU

Montevideo (Mesa Américas), 1 oct (Sputnik).- Gobernantes de todo el mundo analizaron entre el 23 y el 30 de septiembre, en la apertura del 74 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, los problemas del armamentismo, la situación en Venezuela, el bloqueo a Cuba y el cambio climático.

La ONU (Organización de las Naciones Unidas) es «el mecanismo adecuado» para resolver asuntos como el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance (INF, por sus siglas en inglés) y el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), ambos denunciados por EEUU este año, dijo a Sputnik el experto argentino en armas Nicolás Dapena.

El analista recordó que «la complejidad de esas materias en otros tiempos se dirimían a través de guerras; por más que tome tiempo, por más que a veces parezca que no hay avances, afortunadamente están las Naciones Unidas para resolver ese tipo de cuestiones», afirmó.

Para Dapena, en 2016 investigador senior y jefe de equipo del mecanismo conjunto de investigación sobre Siria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, «la contraproliferación, el uso de armas nucleares, se define en ámbitos institucionales, pacíficos y legítimos».

El canciller ruso Serguéi Lavrov afirmó que su país seguirá respetando la moratoria de los ensayos nucleares si lo hacen otros países.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aventuró que las armas nucleares no deberían ser un privilegio de unos pocos, sino de todos o de ninguno.

Mientras que el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, advirtió en la sede de ONU en Nueva York que la retirada unilateral de Washington del INF provocará numerosas consecuencias negativas.

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que su país nunca procederá a ratificar el Tratado de Comercio de Armas de la ONU.

El PAIC estuvo varias veces presente en el debate general.

El 14 de julio de 2015 el Grupo 5+1 (China, EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia más Alemania) firmó con Irán el PAIC, tras años de negociaciones, para asegurar el desarrollo nuclear iraní con fines pacíficos.

Pero EEUU se retiró del acuerdo el año pasado, alegando un presunto incumplimiento iraní, y comenzó a imponer sanciones a Teherán.

Un año después, en mayo pasado, Irán recortó el cumplimiento de sus compromisos nucleares ante la falta de avance del resto de países signatarios para contrarrestar las restricciones de EEUU.

El presidente de Irán, Hasán Rohani, afirmó en Nueva York que Teherán está dispuesto a participar en las negociaciones del Grupo 5+1 sobre el programa nuclear iraní, pero primero EEUU debe levantar las sanciones.

La sede neoyorquina de la ONU pudo ser un escenario de acercamiento entre las partes, para lo cual se requería coraje, reprochó en su intervención el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

VENEZUELA

Los presidentes de Colombia, España, y Ecuador se pronunciaron en la ONU acerca de la crisis política y social que vive Venezuela.

El presidente de Colombia, Iván Duque, entregó al secretario general de la ONU, António Guterres, un informe elaborado por su Gobierno sobre presuntos vínculos de Venezuela con organizaciones armadas ilegales colombianas.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo en su discurso ante la Asamblea General, que la ONU está llamada a encontrar una solución para Venezuela.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que la realización de nuevas elecciones en Venezuela es un elemento clave para resolver la crisis del país sudamericano.

Mientras que el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo que la salida a la crisis en Venezuela es el diálogo y el entendimiento entre todos los actores políticos.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó al secretario general de la ONU una copia del acuerdo firmado entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y algunos sectores de la oposición.

Maduro aseguró el 26 de septiembre que la reunión que sostuvieron en Nueva York Trump y un grupo de mandatarios y líderes de Latinoamérica «en contra de Venezuela fracasó».

En el marco de la Asamblea General de la ONU, Trump se reunió con pares de América Latina, miembros del Grupo de Lima, quienes apoyan al opositor Juan Guaidó, como «presidente encargado» del país.

La vicepresidenta de Venezuela dijo en la ONU que las sanciones impuestas por EEUU a su país causaron pérdidas de 130.000 millones de dólares entre 2015 y 2018.

CAMBIO CLIMÁTICO

El 23 de septiembre se celebró la Cumbre de Acción Climática en la ONU, en el marco de la Asamblea General.

El hecho más saliente de esa cumbre fue la intervención de la adolescente sueca Greta Thunberg, que encabeza un movimiento mundial de huelgas y protestas por la crisis climática.

«Mi mensaje es que vamos a estar observándolos. Esto está todo mal. Yo no debería estar aquí. Debería estar en la escuela, al otro lado del océano y sin embargo todos ustedes se acercan a los jóvenes buscando esperanza. ¿Cómo se atreven? Se han robado mis sueños y mi infancia con sus promesas vacías», dijo Thunberg a los gobernantes.

La dirigente de la organización Friday for Future Uruguay, Ariana Palombo, dijo el lunes a Sputnik que esas actividades no ayudan a cambiar la problemática ambiental porque no se avanza más allá de los discursos.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro aseguró en la Asamblea General que es una falacia decir que la Amazonía pertenece a la humanidad, y defendió la plena soberanía de su país sobre la selva tropical.

Palombo afirmó que Bolsonaro «es un claro ejemplo» de que no actúa en su país para combatir el cambio climático.

La Amazonía brasileña sufrió miles de incendios este año a causa de la deforestación y Bolsonaro fue cuestionado por activistas y autoridades de varias partes del mundo por su falta de acción para combatir esos focos ígneos.

El total de área quemada de los biomas en Brasil entre enero y agosto de este año llegó a 131.327 kilómetros cuadrados, último dato disponible del estatal Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por su siglas en portugués).

La mayor parte de la superficie afectada corresponde al bioma del Cerrado con 63.689 kilómetros cuadrados quemados, seguido por la Amazonía con 43.573 kilómetros cuadrados, informó el INPE.

Muchos líderes mundiales prometieron el 23 de septiembre en la ONU hacer más para frenar el calentamiento global, aunque al mismo tiempo reconocieron que sus metas podrían no ser suficientes para evitar un cambio climático catastrófico. (Sputnik)