Putin advierte sobre el peligro de las sanciones de EEUU contra Irán

«A causa de la política de sanciones de la Administración estadounidense, Irán no puede realizar plenamente su potencial y, en mi opinión, eso es muy perjudicial para la economía internacional en general y la energía global porque no permite garantizar el trabajo estable del sector», dijo Putin.

Al ser preguntado sobre si el presidente iraní, Hasán Rohaní, está dispuesto a reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el líder ruso aconsejó preguntárselo a ellos y subrayó que la posición de Rusia consiste en que «un diálogo es siempre mejor que cualquier confrontación».

Citó como ejemplo las reuniones de Trump con el líder norcoreano, Kim Jong-un, que no solucionaron todos los problemas pero sí representan «un paso en la dirección correcta», hacia la distensión y la desnuclearización de la península coreana.»Que yo sepa, ha habido un intento similar por parte de Francia en la Asamblea General de la ONU en Nueva York pero, desgraciadamente, esta reunión no llegó a celebrarse porque Irán sostiene que bajo la presión de sanciones, no está en condiciones de igualdad para el diálogo», añadió Putin.

Aun así, según el presidente ruso, Irán desea normalizar la situación y las relaciones con EEUU.

Estabilidad del mercado energético

El presidente ruso comunicó que discutió con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohamed Barkindo, la influencia de la inestabilidad global sobre el mercado energético.

«Vemos cómo, paralelamente al aumento de la escala y la interconexión del mercado energético global, crece también su sensibilidad; cómo la inestabilidad en algunas regiones se refleja en el nivel global de demanda y oferta; acabamos de discutirlo con el secretario general de la OPEP», dijo Putin en el marco de la Semana de la Energía de Rusia 2019.En estas condiciones, el líder ruso llamó a utilizar todos los mecanismos para balancear el mercado y encontrar soluciones apropiadas para todos los países.

Para Putin, el pacto OPEP+ es el primero caso en la historia de una cooperación exitosa de los países miembros del cartel y los Estados fuera de este.

«Juntos logramos un resultado apropiado tanto para los productores, como para los consumidores de petróleo», afirmó.

El presidente subrayó que Rusia siempre ha sido un participante responsable del mercado global y hace todo lo posible para balancear la demanda y la oferta, crear las condiciones favorables para el desarrollo económico, para los consumidores y la industria en general.

Además, aseguró que Rusia está abierta a la cooperación con otros países en el ámbito energético.»Rusia invita a la cooperación, estamos abiertos a una cooperación creativa y constructiva en el ámbito de la energía, en los intereses de nuestro futuro común, estable y previsible», dijo.

Además, el mandatario aseveró que Rusia sigue con sus compromisos en virtud del acuerdo de la OPEP+ y espera que las otras partes hagan lo mismo.

«Confiamos en una posición firme y consecuente de los miembros del formato OPEP+ (…) Por su parte, Rusia, como lo saben, mantiene su compromiso con todo lo que hemos acordado, y eso nos aporta un éxito común», dijo Putin al reunirse con el secretario general de la OPEP, Mohammed Barkindo, en el marco de la Semana de la Energía de Rusia 2019.

Agregó que Moscú está al tanto del trabajo que lleva a cabo la organización a fin de «mantener cierta disciplina para la implementación de los acuerdos» por parte de sus miembros.

Putin también destacó los resultados positivos, tanto para Rusia como para la economía mundial, que proporciona el diálogo de la OPEP con los países que no forman parte de la organización.

Cooperación e inversiones rusas

La industria de la energía rusa hoy día abre nuevas oportunidades para invertir y cooperar en el desarrollo de fuentes de energía tradicionales y alternativas, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en un mensaje de bienvenida a los participantes de la Semana de la Energía de Rusia.

«En la actualidad el sector nacional del combustible y la energía abre nuevas oportunidades para la cooperación, para inversiones a gran escala, para la implementación de proyectos conjuntos de envergadura destinados a desarrollar fuentes de energía tradicionales y alternativas», dijo Putin.

El mandatario señaló que en los últimos años la Semana de la Energía de Rusia ha consolidado su reputación y ha ocupado un lugar digno en la agenda energética internacional.

En el marco de este foro internacional se realizan discusiones de expertos, se presta especial atención a problemas de protección ambiental, así como a la implementación de tecnologías de ahorro de energía, agregó.Putin subrayó que Rusia, siendo uno de los líderes reconocidos en el sector energético, es partidaria de una colaboración constante y constructiva para el desarrollo social y económico equilibrado y para la seguridad energética global.

«Estoy convencido de que los participantes e invitados podrán conocer las oportunidades de la industria rusa del combustible y la energía y marcarse nuevas áreas para una cooperación mutuamente beneficiosa», añadió.

Dinamarca y el Nord Stream 2

El jefe de Estado ruso también denunció que Dinamarca sufre una fuerte presión en el tema del gasoducto Nord Stream 2.

«Dinamarca es un país pequeño que sufre una fuerte presión; y eso solo depende de ella, si puede mostrar su independencia y soberanía o no», dijo Putin, al comentar la situación en torno a la demora en la obtención de la autorización de Dinamarca para construir el Nord Stream 2.

Este 2 de octubre el ministro de Energía ruso, Alexandr Nóvak, declaró que Rusia no ve ninguna razón para que Dinamarca no otorgue el permiso para realizar el proyecto.

Al mismo tiempo, agregó que Rusia cuenta con otras opciones para llevar a cabo el proyecto de gasoducto en caso de que Dinamarca no lo acepte, pero esas demandarán «más tiempo y fondos».El proyecto de gasoducto Nord Stream 2, impulsado por una alianza de empresas de Rusia, Alemania, Austria, Francia y Países Bajos, prevé el tendido de dos tuberías por el fondo del mar Báltico para conectar a los dos primeros países.

El gasoducto pasará por las aguas territoriales y/o las zonas económicas exclusivas de Alemania, Finlandia, Rusia, Suecia y Dinamarca.

De esos países, solo Dinamarca aún no ha otorgado el permiso para realizar el proyecto en su territorio, que debe culminar para finales de 2019

El foro internacional Semana de la Energía Rusia 2019 se celebra en la capital rusa del 2 al 5 de octubre y es organizado por el Ministerio de Energía y el Gobierno de Moscú. (Sputnik)