Bus eléctrico recorrerá campus de la UCR para promocionar su tecnología

San José, 3 Oct (Elpaís.cr).- Durante el cierre de este año, un bus eléctrico dará servicio interno para estudiantes, personal y visitantes en el campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica (UCR) en San Pedro de Montes de Oca.

El anuncio lo hicieron en las instalaciones deportivas de la UCR en Sabanilla, la Primera Dama de la República, Claudia Dobles, el rector del Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, el director corporativo de Electricidad del Grupo ICE, Marco Acuña y autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

“Esta es una oportunidad maravillosa para que todas las personas se acerquen a la universidad y puedan montarse al bus eléctrico, que conozcan todas las bondades de esta tecnología, que vean que no tiene mufla, no emite humo ni partículas contaminantes, no hace ruido, no usa gasolina, es muy amplio y cómodo y con una gran autonomía. Es increíble”, comentó la Primera Dama.

El autobús pertenece a Cori Motors y entró al país por un tiempo de 6 meses para que instituciones y operadores puedan hacer pruebas y conocer la tecnología. El Grupo ICE administrará su uso durante su estancia en Costa Rica, y, mediante convenio con la UCR estará disponible para movilizar a personal, estudiantes y visitantes del campus durante los próximos meses del año.

«La Universidad de Costa Rica, en claro compromiso con el propósito de descarbonización, no solo desea colaborar con el Gobierno central y con sus instancias ante cualquier esfuerzo que implique la disminución de gases de efecto invernadero, sino que brinda sus conocimientos al Ejecutivo y al país para conseguir esta meta”, expresó el rector de la UCR, Henning Jensen.

Agregó que la circulación de este autobús, en conjunto con el Instituto Costarricense de Electricidad, debe servir además como una fuerte señal del compromiso de la institución de ser carbono neutro, gracias a nuestras políticas de disminución de la huella de carbono, como la reutilización, prohibición de plásticos de un solo uso, eliminación del consumo de estereofón y el incentivo del reciclaje.

“Esperamos además que este acuerdo con el ICE nos permita una mayor interacción para desarrollar programas piloto conjuntos en la vía de la protección al ambiente y de la reducción de estos gases, agentes propiciadores del cambio climático que tanta amenaza ciñe para nuestro país y región», dijo.

Por su parte, Marco Acuña aseveró que “En Grupo ICE asumimos el reto de socializar los beneficios de la movilidad eléctrica.Trabajamos para que los costarricenses disfruten las ventajas de transportarse en autobuses sin humo ni ruido, movidos con energía renovable del Sistema Eléctrico Nacional. Empezar con los estudiantes y los funcionarios de la UCR refleja nuestro compromiso con el bienestar de toda la población”.

Se espera que en los siguientes meses, el autobús pueda movilizarse a otras universidades e instituciones para que mayor población pueda usarlo y conocer de las grandes bondades de los autobuses eléctricos.

Sobre el autobús eléctrico

El bus utilizado para esta prueba es de marca BYD, tiene las dimensiones que normalmente comparten la mayoría de las unidades que transitan en el Gran Área Metropolitana, con un largo de 12 metros, un ancho 2.5 metros y una altura de 3.3 metros.

Puede transitar en las carreteras nacionales sin ningún problema, tiene una altura de 37 cms al piso, y por tanto puede transitar por los obstáculos normales como los reductores de velocidad en carreteras. Además, tiene un sistema que le permite cambiar la altura en caso de ser necesario.

Cuenta con 30 asientos y un espacio de 9 metros cuadrados para los pasajeros a pie, 2 para silla de ruedas y puede transportar 60 pasajeros. Dispone de un sistema de acceso a sillas de rueda y cumple con los requerimientos exigidos en nuestra legislación para un libre tránsito y facilidad a personas con discapacidad.

Puede transitar a 70 kms/h, con una aceleración de 0 a 50 kms/h en tan solo 23 segundos. Su manejo de pendientes de 16%, es suficiente para subir cuestas. Para ello cuenta con dos motores, uno en cada eje, de 100 kW cada uno, para un total de 200 kW, o 268 caballos de fuerza (hp), y que le permiten un torque de 2×430 Newton-Metro.

Su batería de 324 kWh de hierro-fosfato, le otorga un rango de autonomía de 250 kms en nuestra topología típica, y que puede ser cargada de 0 a 100% en tan solo 4 o 5 horas.

Finalmente, al ser un vehículo eléctrico, el nivel de ruido no supera los 72 db.