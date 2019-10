Eliminan recursos para ministerios de Justicia, Salud y Trabajo

San José, 3 Oct (Elpaís.cr).- La Comisión de Asuntos Hacendarios recortó recursos que el Séptimo Presupuesto Extraordinario de la República pretendía dirigir a los ministerios de Justicia, Salud y Trabajo.

Por medio de una moción presentada de último minuto, que no fue consultada a los representantes del Partido Acción Ciudadana (PAC), en dicho foro legislativo, se eliminaron aproximadamente 4.400 millones de colones que el Presupuesto otorgaba a dichas entidades del Poder Ejecutivo.

Por ejemplo, se eliminaron poco más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia y Paz. Parte de esos recursos eran para financiar servicio de brazaletes electrónico para monitoreo de personas privadas de libertad, dijo la diputada del PAC, Laura Guido Pérez.

“El sistema de brazaletes electrónicos ha sido exitoso. La reincidencia de las personas privadas de libertad que se encuentran bajo este monitoreo es de solamente 2,1%. A pesar de los problemas técnicos que ha presentado, se trata de una buena inversión para el Estado, pues el costo de los brazaletes es mucho menor que mantener población encarcelada. Lamentablemente, este recorte deja sin capacidad de respuesta al Ministerio de Justicia para cumplir con las sentencias que impliquen el uso de brazaletes”, explicó Guido Pérez.

Otro de los recortes afecta al Ministerio de Salud, pues estaban destinados 1.100 millones de colones para seguridad y limpieza. «No contar con esos montos significaría dejar sin estos servicios a la institución. El recorte del Ministerio de Trabajo, de poco menos de 30 millones de colones, era para el pago de diversas obligaciones penales del Estado», añadió.

Los 4.400 millones de colones se tomaban de los remanentes generados de la partida de las pensiones que debe pagar el Gobierno, específicamente en las líneas del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional y de las personas de los regímenes no contributivos (para excombatientes, víctimas de guerra, gracia, ganadores del Premio Magón, etc.). Como se trata de diferencias entre la estimación y la ejecución de esos rubros, se trata de fondos que no afectan a los beneficiarios de esas pensiones.