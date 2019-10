Presidente ecuatoriano traslada sede de Gobierno a Guayaquil en medio de protestas

Quito, 8 oct (Sputnik).- El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, dijo el lunes que la sede de su Gobierno estará temporalmente en Guayaquil (oeste), en medio de protestas en la capital Quito contra las medidas económicas anunciadas la semana pasada.

«Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede de Gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen, siempre he ante puesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar», dijo Moreno en cadena nacional el lunes tras horas de enfrentamientos entre manifestantes y policías en la capital.

Intento de toma de la Asamblea Nacional pic.twitter.com/BRHbrhTKVY — Periodismo Ecuador (@PeriodismoEcuad) 8 de octubre de 2019

Tras el anuncio el 1 de octubre de medidas económicas y laborales, entre ellas la eliminación de los subsidios al combustible, los transportistas convocaron un paro general al que se sumaron otros sectores.

Las protestas se intensificaron el fin de semana, con cientos de detenidos, y el lunes comunidades indígenas marcharon a Quito para sumarse a las manifestaciones, aunque fueron recibidos con gases lacrimógenos por la policía.

El saqueo y vandalismo no son manifestaciones ciudadanas.

Demuestran la intención política de Correa, Maduro y de los corruptos que deben responder a la justicia y al país por desestabilizar este Gobierno democrático. #EcuadorPaísDePaz #DecididosACrecer pic.twitter.com/esyJv9RK5n — Lenín Moreno (@Lenin) 8 de octubre de 2019



Moreno dijo en su discurso que no dará marcha atrás con las medidas «porque lo correcto no tiene matices» y agregó que la eliminación a los subsidios del combustible es una decisión histórica pero que afecta a granes intereses económicos y financiaros.

Durante la tarde del lunes se habían registrado diversos enfrentamientos entre manifestantes y policías en distintos puntos de la capital ecuatoriana.

Debido a las protestas, Moreno trasladó la sede del Gobierno a Guayaquil (oeste) desde Quito. (Sputnik)