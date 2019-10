Trump acusa a Pelosi de «traición» y pide que sea destituida «inmediatamente»

Washington, 7 Oct. (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a la presidenta de la Cámara de Representantes y líder de la oposición del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, de «traición» y ha pedido que tanto ella como el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, sean destituidos de forma «inmediata».

«Nancy Pelosi sabía todo sobre las muchas mentiras de Adam Schiff y los fraudes perpetrados contra el Congreso y el pueblo estadounidense», ha manifestado Trump en su cuenta de Twitter.

«Esto hace a la Nerviosa Nancy poco a poco tan culpable como a Adam Schiff de cometer graves delitos, incluso traición», ha aseverado antes de añadir que cree que «ellos, como los que han conspirado a su lado, deben ser inmediatamente destituidos».

….This makes Nervous Nancy every bit as guilty as Liddle’ Adam Schiff for High Crimes and Misdemeanors, and even Treason. I guess that means that they, along with all of those that evilly “Colluded” with them, must all be immediately Impeached!

