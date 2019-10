Trump: «Si Turquía hace algo que a mí, con mi sabiduría sin igual, me parezca demasiado, destruiré totalmente su economía»

Washington, 7 Oct (RT/Sputnik).- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado este 7 de octubre con «destruir totalmente» la economía de Turquía, si Ankara hace algo que le parezca «demasiado» en la ofensiva militar que planea lanzar en territorios en el norte de Siria donde se hallan fuerzas kurdas.

«Si Turquía hace algo que yo, en mi gran sabiduría sin igual, considere que es demasiado, destruiré totalmente […] la economía» del país, afirmó a través de su cuenta personal de Twitter.

En ese contexto, el inquilino de la Casa Blanca señaló que, tras la retirada de las tropas estadounidenses del territorio sirio, Ankara «con Europa y otros» debe «vigilar a los combatientes del Estado Islámico capturados y sus familias». «EE.UU. hizo mucho más de lo que cualquiera podría esperar, incluida la toma del 100 % del ‘califato’«, subrayó.

«Ahora es el momento de que otros [países] de la región, algunos de gran riqueza, protejan su propio territorio«, defendió Trump.

….the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!

