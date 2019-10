El veneno y los envenenados en Argentina: glifosato, soja, enfermedades y política

Rociado desde el aire, filtrado en los cursos de agua y napas subterráneas, ingerido por boca en los alimentos. Al veneno solo son inmunes las plantas que crecen de semillas transgénicas, diseñadas para resistir a estos químicos que matan toda otra hierba y que, de tan baratos, están en todos lados. Sus creadores niegan los efectos en humanos y ponen la culpa en el mal uso del herbicida más usado en el mundo.

Son numerosos los casos de niños y adultos de las áreas de siembra intensa del país –como las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa– que desarrollan enfermedades mortales, malformaciones y abortos espontáneos luego de años de exposición al glifosato, que se usa indiscriminadamente en la ausencia de leyes regulatorias y del que depende tanto la cosecha a escala masiva como la calidad del producto de exportación por excelencia de Argentina.

Los referentes y organizaciones de la sociedad civil culpan al silencio y la complicidad de las autoridades nacionales y municipales de todas las banderas políticas, que miran para otro lado ante el negocio multimillonario de productores agrícolas y laboratorios, cuyos antiguos gerentes y jerarcas incluso ocupan los cargos públicos que deberían monitorearlos.

Las denuncias en Argentina de los pueblos rurales contaminados por el glifosato y otros agroquímicos no son nuevas, acumulan años de reclamos y de desinterés estatal. La semana pasada, el apoyo de algunas figuras más poderosas del mundo del entretenimiento, como el conductor de TV Marcelo Tinelli, volvieron a colocar bajo escrutinio público el debate sobre la peligrosidad de estos productos y los efectos en la salud y la vida de la población.

Argentina tiene el promedio más alto de uso de glifosato per cápita del mundo: más de 7 litros anuales por persona. USA no llega a 0,5 litros. En 2 décadas acá se pasó de 20 millones de litros de agrotóxicos a casi 400 millones. ¿De qué cuidado de personas y ambiente me hablan?

— marcelo tinelli (@cuervotinelli) 2 de octubre de 2019