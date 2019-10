Moscú, 9 oct (Sputnik).- La autoproclamada administración kurda en el noreste de Siria confía en que Rusia ayude a lanzar el diálogo entre los kurdos sirios y Damasco, declaró el servicio de prensa de la administración.

Este miércoles el canciller ruso, Serguéi Lavrov, declaró que Moscú facilitaría el comienzo del diálogo exhaustivo entre los kurdos sirios y Damasco y espera que otros países también apoyen la celebración de consultas entre ambas partes.

«Evaluamos positivamente las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, sobre el diálogo entre la administración autónoma y el Gobierno sirio, y esperamos que Rusia desempeñe un papel de garante y apoye» a los kurdos sirios durante este proceso, dice el comunicado enviado a Sputnik.

El documento añade que la administración kurda espera que las negociaciones, en caso de celebrarse, surtan efecto y que se logre impedir que se repita la situación parecida a la de Afrín, cantón donde Ankara y sus aliados de grupos opositores sirios lanzaron en enero de 2018 una operación contra grupos yihadistas y las Unidades de Protección Popular (YPG) y al cabo de dos meses de combates dieron por terminada la ofensiva, al tomar la zona bajo su control.

