Acerca de la operación “Fuente de Paz” que se desarrolla en el Norte de Siria

Turquía está firmemente comprometida con la lucha contra el terrorismo procedente de Siria. Tenemos un historial comprobado de contribución a los esfuerzos de lucha contra el terrorismo en Siria.

Somos un miembro comprometido de la Coalición Mundial contra el DAESH. Turquía es el único país que ha librado un combate cuerpo a cuerpo contra DAESH. Hemos neutralizado a más de 4,000 terroristas DAESH.

Turquía ya ha llevado a cabo dos importantes operaciones antiterroristas (Escudo del Éufrates y Rama de Olivo) en el noroeste de Siria. La amenaza del terrorismo procedente de Siria y dirigido contra nuestras fronteras no se limita al DAESH. Durante los dos últimos años, especialmente desde el este del río Éufrates, hemos estado expuestos a más de cien casos de ataques o actos hostiles por parte de PYD/YPG (Siglas en Kurdo de Unidades de Protección Popular), la rama siria del PKK que ha sido designada como organización terrorista por la UE y la OTAN.

PYD/YPG ha perpetrado atentados terroristas también en Siria y contra sirios. El noroeste de Siria es un caso particular. Se produjeron más de 200 casos de ataques y muertes o heridas de decenas de civiles. Los elementos afiliados a PYD/YPG asumieron la responsabilidad.

Nuestras expectativas y sensibilidades con respecto a la amenaza de PYD/YPG fueron compartidas repetidamente con nuestros Aliados, especialmente con los EE.UU. Pero, nuestras conversaciones con los EE.UU. sobre el establecimiento de una zona segura no han sido concluyentes. En este contexto, las promesas hechas por los EE.UU. no se han cumplido. Las fortificaciones de PYD/YPG no fueron destruidas. PYD/YPG incluso construyó otros nuevos. Sus armas pesadas no fueron retiradas.

Ya no podíamos tolerar la presencia de terroristas en nuestras fronteras. Por eso lanzamos la «Operación Fuente de Paz».

Los principales objetivos de esta operación serán garantizar la seguridad fronteriza de Turquía, neutralizar a los terroristas de la región y salvar a los sirios de la opresión y la crueldad de estos terroristas.

La operación se llevará a cabo sobre la base del Derecho Internacional, de conformidad con el derecho de legítima defensa consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la misma Organización.

Al igual que en el caso de las operaciones Escudo del Éufrates y Rama de Olivo, sólo los elementos terroristas y sus escondites, refugios, emplazamientos, armas, vehículos y equipo serán blanco de ataques durante las fases de planificación y ejecución de la operación.

Los EE.UU. y otros Aliados que tienen una presencia militar en la región fueron informados de la operación de una manera oportuna. Los canales del conflicto militar seguirán abiertos y en funcionamiento. Tomamos medidas inmediatas para informar a la comunidad internacional sobre los antecedentes, la base jurídica y los objetivos de esta operación. El Presidente Erdoğan ya había informado al Presidente Trump sobre nuestra intención. El Presidente Erdoğan también llamó al Presidente Putin antes del inicio de la operación. Hemos notificado al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al Secretario General de la OTAN el inicio de esta operación.

Invitamos al Ministerio a los Embajadores que representan a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como a los países de la región. Entregamos una nota verbal al Consulado General de Siria en Estambul. Dejamos claro que esto se limitaba a una operación antiterrorista. Reiteramos nuestro compromiso con la integridad territorial y la unidad de Siria.

Tenemos la intención de continuar la operación hasta que todos los terroristas hayan sido eliminados de la región, nuestra seguridad fronteriza esté garantizada y los sirios locales hayan sido liberados de la tiranía de PYD/YPG, así como de la amenaza del DAESH.

La Coalición Nacional Siria y el Gobierno provisional sirio, así como los dirigentes tribales, han expresado su apoyo a la operación.

La operación también tiene por objeto facilitar el regreso voluntario y en condiciones de seguridad de los sirios desplazados. Una zona segura y libre de terror animará a estos sirios, incluidos más de 300,000 kurdos sirios que se refugian en Turquía, a regresar voluntariamente a sus hogares. De hecho, Turquía tiene las mejores prácticas en cuanto a la liberación de las zonas del terrorismo y la facilitación del regreso seguro y voluntario de los sirios. En el noroeste de Siria, más de 360,000 sirios regresaron de Turquía a sus hogares en zonas despejadas de terroristas por las operaciones Escudo del Éufrates y Rama de Olivo.

Turquía no tiene ningún plan para modificar la estructura demográfica de la zona de operaciones. Es al revés. Nuestra operación dará la oportunidad a por lo menos un millón de sirios desplazados, incluyendo kurdos, árabes y cristianos por igual, de regresar a las tierras de sus antepasados después de haber sido sometidos a una limpieza étnica por parte de PYD/YPG.

Los esfuerzos antiterroristas de Turquía en Siria contribuirán a la integridad territorial y a la unidad de Siria al desbaratar los programas separatistas.

El futuro de los terroristas de DAESH detenidos es de vital importancia para Turquía. La única solución sostenible es la repatriación de todos los combatientes terroristas extranjeros por sus países de origen. La cuestión de los combatientes terroristas extranjeros sólo puede abordarse eficazmente mediante la acción colectiva de la comunidad internacional.

La protección de los civiles y de la infraestructura civil es nuestra principal prioridad.

Turquía siempre ha estado a la vanguardia de los esfuerzos por combatir el DAESH. Seguiremos siéndolo.

(*) Nuri Kaya Bakkalbasi, Embajador de la República de Turquía en Costa Rica