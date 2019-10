Turquía no planea detener su operación en Siria pese a los llamamientos de EEUU

Ankara, 11 oct (Sputnik).- Turquía no detendrá su operación en el noreste de Siria pese a los llamamientos de EEUU y otros países, declaró el presidente turco, Recep Tayip Erdogan.

«Recibimos amenazas por todas partes para que detengamos esta operación; he dicho a (el presidente estadounidense, Donald) Trump y a otros que ‘lo cesen’ (el apoyo militar a las formaciones kurdas), pero no lo han hecho, y ahora no retrocederemos», afirmó el líder durante un discurso en Estambul.

Erdogan aseguró que las operaciones de Ankara en el norte de Irak y Siria no buscan socavar la integridad territorial y la soberanía de estos países ni luchar contra los kurdos, sino se llevan a cabo para combatir a los grupos terroristas.

«Al limpiar el oeste y el este del Éufrates de las organizaciones terroristas, garantizaremos la seguridad de nuestras fronteras y el retorno de los refugiados sirios a sus hogares», añadió el presidente.

Más temprano, este viernes, el secretario de Defensa de EEUU, Mark Esper, en conversación telefónica con su homólogo turco, Hulusi Akar, lo instó a detener su operación militar en el norte de Siria para no poner en peligro al personal estadounidense y los avances en la lucha contra Daesh (autodenominado Estado Islámico, prohibido en Rusia y otros países).

Turquía comenzó el 9 de octubre la operación Fuente de Paz en el noreste de Siria cuyos objetivos, según Ankara, son alejar a las milicias kurdas de la frontera turca y establecer en el noreste del país árabe una zona segura para acoger a los miles de refugiados sirios que permanecen hoy en territorio turco.

La operación apunta contra las formaciones lideradas por los kurdos, entre ellas las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y las Unidades de Protección Popular que dominan el noreste sirio y a las que Ankara vincula con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, proscrito en Turquía por terrorista).

Según Ankara, más de 340 militantes fueron neutralizados en los primeros días de la operación.

El Gobierno de Siria, que no reconoce la autonomía kurda al este del río Éufrates, ni a su ala militar, las FDS, protestó por la ofensiva turca, denunciando que viola la integridad territorial del país y el derecho internacional.

Estados Unidos, el principal aliado de las milicias kurdas en Siria, rehusó apoyar la intervención de Turquía y retiró sus fuerzas de la zona de hostilidades.

Además, amenazó con imponer sanciones a Turquía por su operación militar en el norte de Siria, así como tomar «medidas aún más duras».

Decenas de otros países condenaron también la ofensiva turca en Siria la tacharla de una «agresión». (Sputnik)