Ante cada enfermedad incurable, un médico paliativo de la UCR se alista para disminuir el dolor

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya nos viene diciendo que la mayoría de nuestros usuarios van a ser pacientes sin cáncer. Este cambio de paradigma tiene que adaptarse al sistema nacional”, enfatiza el Dr. Cristian Delgado Zeledón. Foto: Karla Richmond.

Por una vida digna

“Cuando a uno le diagnostican cáncer, uno siente que ya se va a morir. Pero aquí (en medicina paliativa) a uno le explican cómo es el proceso y cómo serán los tratamientos para tener una mejor calidad de vida”.

Así lo menciona Marvin Monge Lobo, de 57 años y sobreviviente de cáncer renal. Él logró vencer ese enemigo seis años atrás. Sin embargo, en el 2016 se le presentó una tos que vendría a revelar una metástasis. El cáncer había migrado a sus pulmones. Desde entonces, Marvin recibe diferentes tratamientos, entre ellos quimioterapia.

“Los doctores de la UCR me acompañan, me explican cómo evoluciona la enfermedad y eso me da mucha confianza. También, me han motivado a seguir adelante, a no dejarme vencer. En cuanto a mi familia, los doctores se han reunido para explicarles cómo sobrellevar la enfermedad”, cuenta.

Nuevas esperanzas