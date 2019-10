Sube a 33 el balance de muertos por el tifón Hagibis en Japón

Tokio, 13 oct (Sputnik).- Al menos 33 personas perdieron la vida y 19 se dan por desaparecidas tras el paso del tifón Hagibis por Japón, informó este domingo la agencia Kyodo.

Previamente se informó de que 26 personas fallecieron y 175 resultaron heridas a causa del tifón.

Según la oficina del primer ministro Shinzo Abe, más de 110.000 personas entre policías, bomberos, guardias costeros y otros efectivos de las Fuerzas de Autodefensa se implicaron en las operaciones de rescate a lo largo del país.

El nivel máximo de alerta, declarado la víspera, ya se levantó en todas las regiones del país.

La mayoría de los servicios de trenes bala ya reanudaron sus operaciones, mientras que las compañías aéreas Japan Airlines Co. y All Nippon Airways Co. afirmaron que esperan reanudar la mayoría de sus vuelos el próximo lunes.

El sábado por la noche, el Hagibis golpeó la isla de Honshu, la principal del archipiélago japonés, con vientos de hasta 162 km/h y ráfagas de hasta 234 km/h. (Sputnik