Ecuador: contundente victoria del pueblo

Los acontecimientos en Ecuador se sucedieron de manera vertiginosa. Tanto que el formato pensado para este artículo quedó “patas arriba”. He aquí mis apresurados apuntes:

Sábado 12 de octubre

554 heridos, 929 detenidos, 5 muertos es lo que hasta hoy arroja la represión de los leninistas en contra del pueblo. Como se dice que nuestro país merece estar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sí o sí, pues seamos consecuentes: llamemos a consulta a los diplomáticos de mayor rango de nuestras embajadas tanto en Quito como en San José, e indaguemos a profundidad acerca de la represión porque ha sido mucha y letal.

Lo de Ecuador ya no es una protesta: es una insurrección. Lenín Moreno se encuentra acorralado, achicado y a la defensiva. Literalmente el pueblo ecuatoriano implosionó con un enfado proverbial. El levantamiento no tendría estas colosales dimensiones sino fuera por la capacidad de convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, “organización que aglutina en su seno a las Nacionalidades, Pueblos, comunidades, Centros y Asociaciones indígenas del Ecuador.”

Lenín Moreno ha pasado de presidente constitucional a villano, como en Venezuela sucedió con Maduro. Ayer el régimen leninista decretó la militarización y el toque de queda en Quito. Lo que el nuevo represor se merece es que lo boten, que lo saquen y que lo exilien. LM (me cansé de llamarlo “leninista” y “morenista”) además de ser un mal presidente tiene amnesia, pues nunca tuvo dentro de sus cálculos lo evidente: que los indígenas tienen una larga tradición de lucha y que se traen abajo gobiernos. Lo que hizo LM fue un acto facineroso de gobierno y su autoridad quedó deslegitimada.

Fue criminal. El 1 de octubre último, puso fin de 5 décadas de subsidio de la gasolina. El gobierno provocó así una espinosa subida en los productos de primera necesidad lo que puso contra el paredón a las masas vulnerables; aplicó, además, aranceles a mucho artículos fuera de la canasta básica, y quedó establecida la reducción del 20% del salario para las renovaciones de contratos y la donación al Estado de un día mensual de salario por los empleados públicos. La CONAIE y los sindicatos exigen la derogación del decreto 883, norma que cubrió los desatinos mencionados.

Lunes 14 de octubre

La CONAIE le torció los brazos a LM, lo sentó y lo obligó a derogar el decreto ejecutivo 883. Es una victoria contundente de los trabajadores y de los pueblos indígenas. LM cayó rendido y con el falso ímpetu de fingir que negociaba. Si LM todavía gobierna es porque la CONAIE se lo permite. Lo de Ecuador representa, a mi juicio, la más espectacular victoria popular en América de la última década. Yo no veo ninguna razón para que CAQ se “solidarice con LM; más bien debería condenarlo y hacer llegar el mensaje de los derechos humanos a los pueblos indígenas.

El 883 fue derogado. LM lo que ahora busca es una huida decorosa, no como el lastimoso apuro de haber corrido de Quito a Guayaquil. La derrota es también para el FMI. Ya se entiende de por qué Rafael Correa se escalofriaba cuando le mencionaban a la CONAIE. La toma de Quito no fue designio de Maduro, ni de Castro ni de Ortega; decir lo contrario es ignorar los músculos ya crecidos de la CONAIE, hecho que le permitió al pueblo triunfar por “nocaut técnico”.

Moraleja: nuestro gobierno no debe caer en la tentación de jalarle más el rabo a la ternera. Ya el pueblo se sacrificó y la injusticia tributaria persiste. Hace unos meses escribí lo siguiente:

“Este paquete sigue liberando de responsabilidades tributarias a los 197 regímenes de exoneración existentes esparcido en 200 leyes, donde destaca el régimen de cooperativas; exento también se encuentra el régimen de zonas francas; también es inadmisible que el 25% de los Grandes Contribuyentes Territoriales (Getes) haya declarado cero ganancias entre el 2010 y el 2016, según la Contraloría General de la República. Esto solo habla de la voracidad e inmoralidad de amplios sectores empresariales, que se esconden detrás de la legalidad para delinquir.” (Allen Pérez)

“El proyecto presentado por el gobierno de Carlos Alvarado NO resuelve el problema fiscal del país. No resuelve los graves dilemas de la justicia tributaria. De hecho el proyecto de ley es injusto porque grandes sectores del capital siguen exentos de tributar, y en la crisis de hoy ello no es más que un asalto a mano armada. Lo evidente es que la actual iniciativa obedece a la necesidad de recoger recursos frescos, “platita”, frente al espanto inmediato de caer en el abismo. La propuesta se necesita y debe ser aprobada. De lo contrario nos hundimos todos.” (Allen Pérez)

Carlos, que los ricos tributen como ricos. Te toca ya reactivar la economía. De lo contrario, los riesgos son muchos, como en Ecuador.

(*) Allen Pérez es Abogado