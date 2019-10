Xi advierte que cualquier intento de dividir China terminará en «cuerpos destrozados»

Katmandú, 14 Oct (RT/Sputnik).- El presidente chino, Xi Jinping, advirtió que cualquier intento de dividir su país resultaría en «cuerpos destrozados y huesos molidos en polvo». Así lo enfatizó durante una visita de Estado a Nepal.

«Cualquiera que intente separar cualquier región de China perecerá, sus cuerpos serán destrozados y sus huesos molidos en polvo», dijo Xi, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático.

«Cualquier fuerza externa que apoye los intentos de dividir a China solo puede ser considerada por el pueblo chino como delirante», aseveró Xi.

El líder chino no mencionó ninguna región en particular. No obstante, sus comentarios tuvieron lugar en medio de los nuevos enfrentamientos entre la Policía antidisturbios y los manifestantes en Hong Kong.

Anteriormente, Pekín afirmó tener «pruebas contundentes» de la participación de EE.UU. y otros países en la actual situación de tensión que se vive en la región administrativa especial.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, discutió el tema de las protestas en ese territorio con el viceprimer ministro chino, Liu He, durante su última ronda de conversaciones comerciales este sábado. El mandatario señaló que sería difícil negociar con Pekín si ocurriera algo «malo» en el manejo de las protestas de Hong Kong por parte de las autoridades chinas.

Las protestas en Hong Kong comenzaron en marzo a raíz de un proyecto de ley que permitiría la extradición de sospechosos desde ese territorio autónomo para ser juzgados en la China continental y Taiwán.

A pesar de que la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, retiró formalmente el borrador legal el 4 de septiembre, los manifestantes mantienen sus movilizaciones. (RT/Sputnik)