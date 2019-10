El presidente catalán pide que cese la violencia

Madrid, 17 oct (Sputnik).- El presidente catalán, el independentista Quim Torra, hizo una comparecencia oficial pasada la media noche de este miércoles para pedir el cese de la violencia en las calles catalanas.

«No se pueden permitir estos incidentes en este país. Hay que pararlo ahora mismo», señaló Torra en una rueda de prensa, para acto seguido «condenar» la violencia.

Barcelona vive esta noche una tercera jornada consecutiva de disturbios al término de las manifestaciones convocadas para rechazar la condena del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas que impulsaron el referéndum de 2017.

«No hay razón para justificar ningún acto violento. La protesta tiene que ser siempre pacifica», incidió Torra, resaltando que el movimiento independentista «no es ni ha sido violento».

El presidente catalán resaltó en su discurso que Cataluña «no puede permitir que grupos de infiltrados dañen la imagen de millones de catalanes que salen siempre a la calle de manera seria».

«No caigamos en la trampa que nos ponen, no la toleremos; es bueno que protestemos por una protesta injusta, las marchas que hoy han empezado son un ejemplo», recordó el presidente catalán, en referencia a las marchas de manifestantes que caminan hacia Barcelona para protestar este viernes contra la sentencia.

En su breve comparecencia, recordó el referéndum del 1 de octubre donde, según Torra, «ganaron al Estado sin la necesidad de destrozar nada».

«El independentismo construye, no destroza, no va contra nadie, va a favor de todos; repito: serenidad, determinación, civismo y no violencia», concluyó el mandatario.

Según informaron esta noche los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica catalana), los manifestantes están «lanzando cócteles molotov» a la línea policial en el centro de Barcelona, provocando grandes incendios y barricadas en las principales calles de la ciudad.

Más de medio centenar personas resultaron detenidas y hay más de 200 heridos desde que comenzaron las protestas.

Los antidisturbios de la #PolicíaNacional UIP cargan contra los que se manifestaban hoy a favor de la independencia de Cataluña en Madrid. pic.twitter.com/h7j2HPao5n — Antidisturbios 🇪🇸 (@FuerzasDelOrden) 16 de octubre de 2019



Oriol Junqueras y Puigdemont rechazan los actos de violencia en Cataluña

Los líderes del Gobierno catalán que impulsó el referéndum del 1 de octubre de 2017 emitieron en la noche de este miércoles mensajes rechazando los episodios de violencia vividos en las principales ciudades catalanas.

«Nos necesitamos movilizados, pero rechazando la violencia venga de donde venga», escribió en un mensaje publicado en Twitter el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación por el Tribunal Supremo de España.

Junqueras, que es el principal condenado en la sentencia que desató la oleada de protestas en Cataluña, pidió a al movimiento independentista «no caer en la trampa de la violencia».

Cataluña vive este miércoles por tercera jornada consecutiva episodios de fuerte enfrentamiento entre manifestantes independentistas y los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana, que además recibe apoyo de la Policía Nacional de España.

Los altercados de este miércoles dejaron por el momento imágenes de quema de mobiliario urbano y lanzamiento de objetos –incluidos ácidos y cócteles molotov– por parte de los manifestantes a los agentes antidisturbios.

Por su parte, los cuerpos policiales respondieron disparando proyectiles de foam y cargando con sus porras.

Distintos medios de comunicación reportaron que dos personas fueron atropelladas por un furgón de Mossos en Tarragona.

El uso de los furgones para disuadir a los manifestantes fue objeto de polémica en las últimas horas en Cataluña, ya que en las dos primeras jornadas de protesta los agentes invistieron con sus vehículos sobre la muchedumbre en distintas ocasiones.

El expresidente catalán Carles Puigdemont, que se encontraba al frente del Gobierno responsable del referéndum, también emitió un mensaje de rechazo a la violencia.

«Derrotaremos al Estado sin piedras, sin ningún fuego, sin ningún destrozo. No necesitamos la violencia para ganar, la necesita el Estado para derrotarnos. Serenidad, movilización y no violencia», escribió Puigdemont en Twitter.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió este miércoles con la posible adopción de medidas como la activación de la Ley de Seguridad Nacional o una intervención de las instituciones catalanas a través del artículo 155 de la Constitución si la situación sigue deteriorándose.

En concreto, Sánchez afirmó que por el momento el Gobierno prefiere responder con moderación, pero dejó claro que esas medidas no están descartadas. (Sputnik)