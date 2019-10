Opositores a construcción de aeropuerto en base militar continuarán juicios en México

Ciudad de México, 17 oct (Sputnik).- La revocación de las «suspensiones judiciales definitivas» contra la construcción de un aeropuerto en la principal base militar mexicana de Santa Lucía, no impide la continuación de los litigios, dijo el miércoles a Sputnik el abogado portavoz del colectivo #NoMásDerroches, Gerardo Carrasco.

«El hecho de que ya no existan suspensiones judiciales para comenzar las obras en la base de Santa Lucía, no implica que no sigan los juicios contra la construcción del aeropuerto civil por militares, porque faltan muchos permisos y otros requisitos», dijo el abogado.

Un tribunal colegiado administrativo de la Ciudad de México falló el miércoles a favor del Gobierno mexicano, levantando la última de las siete «suspensiones definitivas» que los jueces habían concedido a ese colectivo, contra la construcción del aeropuerto en la base militar.

Las autoridades federales buscan reemplazar las obras suspendidas de otro aeropuerto de diseño futurista en el lecho del lago de Texcoco, cerca de la actual terminal aérea internacional capitalina, cuya capacidad fue rebasada.

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) que costaría unos 15.000 millones de dólares, fue cancelado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por costoso.

Esa megaconstrucción era la principal obra de infraestructura de la anterior administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que llevaba un 20 por ciento de avance, según las autoridades y 30 por ciento según los inversionistas.

«No hay luz verde para la construcción del aeropuerto en la base de Santa Lucía, aunque ya no hay restricciones jurisdiccionales, porque permanecen los impedimentos legales, establecidos en la ley», explicó el jurista, quien es director de litigio estratégico de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que integra el colectivo.

Las objeciones de los opositores, que incluyen a gremios de abogados, empresarios y promotores de la transparencia gubernamental, se centran en temas medioambientales y riesgos aeronáuticos, entre otros.

Entre las principales prohibiciones en la ley está una legislación que impide que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construya un aeropuerto civil, explicó Carrasco.

Los reclamos

Los litigios en una docena de juicios continuarán después de que el Gobierno federal superó las siete «suspensiones definitivas».

Las obras en la base militar, que está a 36 kilómetros al noroeste del actual aeropuerto internacional, aún requieren de permisos y otros requisitos de planeación, según los quejosos.

«Para construir un aeropuerto civil, aún falta un plan maestro, el proyecto de pistas, los análisis topográficos, un estudio del espacio aéreo, y los requisitos aeronáuticos», enumeró Carrasco.

Asimismo, «NoMásDerroches» solicitó otros documentos como «el proyecto arquitectónico, las proyecciones financieras costo-beneficio, las condiciones ambientales, el uso de suelo, los permisos de la agencia aeronáutica internacional, y la garantía de seguridad para almacenar combustible de aviones».

Una solicitud oficial de esa información a la secretaría de Comunicaciones y Transportes fue respondida por un oficio en el que la dependencia federal indica que carece de esos documentos, según una copia sellada de la respuesta, compartida con esta agencia.

«Tras una búsqueda exhaustiva en los archivos en esta Dirección (de Aeronáutica Civil) no se encontró información referente a lo solicitado», dice el documento oficial.

El 18 septiembre pasado, el Gobierno federal reservó toda la información como secreto de Estado.

Las autoridades civiles y militares tienen previsto realizar un evento inaugural luego de lograr la remoción de las «suspensiones definitivas» judiciales.

El objetivo de las ceremonias es «demostrar el poder autoritario, pero será nada más simbólico, porque faltan muchos requisitos obligatorios» aseguró Carrasco.

Los juicios continúan con «estrategias alternativas que preveíamos, mediante procesos legales ad hoc», adelantó el abogado.

El jurista considera que en este caso «se perdió la imparcialidad en el tribunal administrativo de la Ciudad de México».

La semana pasada, el magistrado que se mantuvo firme en su postura de no levantar las suspensiones de las obras, Jorge Cameo Ocampo, «a la hora y media fue suspendido» por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por presunto enriquecimiento ilícito, recordó Carrasco.

«Fue una coincidencia extraña», comentó.

Además, señaló que ese tribunal colegiado «históricamente ha sesionado los jueves», pero desde que el Gobierno planea su evento inaugural de las obras sesionó este miércoles.

López Obrador calificó en varias ocasiones como «corruptos» a jueces y magistrados que emitieron fallos a favor de ese colectivo, y amenazó con «exhibir» a los magistrados que otorgaron suspensiones en contra de la construcción en la base militar a cargo de los militares.

El presidente argumenta que, en el gigantesco aeropuerto llamado NAIM que canceló, la administración anterior firmó «contratos irregulares», y lo califica como «un monumento a la corrupción».

Asimismo, sostiene que la construcción en el lecho de lago disecado de Texcoco, al oriente de la capital, junto a la actual terminal internacional, se hundiría por falta de resistencia del suelo, y que los costos serían pagados por el Gobierno.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo afirma que las viejas instalaciones del actual aeropuerto serían utilizadas para crear un gran desarrollo inmobiliario, por parte de los inversionistas, entre quienes se encuentra Carlos Slim, el multimillonario más rico de este país. (Sputnik)