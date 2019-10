EEUU abordará asuntos humanitarios en noreste de Siria cuando se despeje zona de seguridad

Washington, 18 oct (Sputnik).- El acuerdo entre EEUU y Turquía por un cese del fuego en el noreste de Siria incluye el retiro de las milicias kurdas más allá de una franja de 30 kilómetros de la frontera para luego abordar asuntos humanitarios en una zona en la que están presentes diversos actores armados y elementos terroristas, dijo el jueves a periodistas el enviado especial de Washington para Siria, James Jeffrey.

«La idea es una secuencia en la que los turcos adopten una pausa en sus operaciones militares, las Unidades de Protección Popular (YPG) se retiren de esas áreas hacia el sur, básicamente la franja de 30 kilómetros, que es también la carretera M4-M10 y luego trabajaremos con los turcos en cuestiones humanitarias», dijo Jeffrey a periodistas mientras iban en vuelo a Tel Aviv.

Esas cuestiones incluirán protección de minorías étnicas y religiosas, de los civiles y monitoreo de derechos humanos.

«Todo esto se basa en acuerdos previos que habíamos hecho con Turquía e indirectamente con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en agosto sobre las formas en las que podíamos contribuir a monitorear todo con medios no militares, o medios aéreos, no con tropas; no estamos hablando de tropas estadounidenses», agregó Jeffrey.

El diplomático describió la situación en la zona como «muy intrincada», en la que están los «rusos, el ejército sirio, los turcos, los estadounidenses las FDS y algunos elementos (del grupo terrorista Daesh) dando vueltas de manera muy salvaje».

«Estamos muy preocupados en sacar a nuestras tropas de en medio, que es lo que está haciendo el Departamento de Defensa ahora», agregó.

Turquía comenzó el 9 de octubre una ofensiva en el norte de Siria para, según anunció, alejar a las milicias kurdas de la frontera turca y establecer en el noreste del país árabe una zona segura para acoger a los miles de refugiados sirios que permanecen en territorio turco.

La operación, llamada Fuente de Paz, apunta contra las formaciones lideradas por los kurdos, entre ellas las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), las milicias del Partido de la Unión Democrática (PYD) y las Unidades de Protección Popular (YPG) que dominan el noreste sirio y a las que Turquía vincula con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), al que considera terrorista.

Decenas de países condenaron la ofensiva turca al tacharla de «agresión» que viola la soberanía e integridad territorial de Siria, algunas naciones europeas, entre ellas Alemania, Francia y Chequia, ya suspendieron el suministro de armas a Turquía; otras están considerando restricciones similares.

El presidente de Siria, Bashar Asad, declaró que su país responderá por todos los medios legales a la agresión turca. (Sputnik)