Hernández niega que Honduras sea un «narcoestado» tras el juicio contra su hermano en EEUU

Tegucigalpa, 17 Oct. (EUROPA PRESS).- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha rechazado este jueves que el país sea un «narcoestado», defendiendo que, por el contrario, es víctima del tráfico de drogas en la región, en las primeras declaraciones que ha ofrecido en el marco del juicio celebrado en Estados Unidos contra su hermano, Juan Antonio Hernández, por narcotráfico.

El mandatario centroamericano ha explicado que hasta ahora ha preferido «guardar silencio para evitar cualquier percepción de una injerencia en el desarrollo del juicio», pero que ha decidido romperlo ahora que «el proceso ha llegado a su fin y el jurado está deliberando para emitir su veredicto».

«Rechazo contundentemente, en nombre del pueblo hondureño, los injustos y falsos señalamientos de que Honduras es un Estado que patrocina el narcotráfico o es un narcoestado», ha dicho Hernández en un mensaje dirigido a la nación.

«Todo lo contrario, Honduras ha sido víctima del tráfico de drogas que se producen en el sur y se consumen en el norte. Es el país que ha puesto los muertos en esta sangrienta lucha provocada por esta actividad delictiva de los cárteles», ha reivindicado.

Honduras ha afirmado que está cumpliendo con la promesa electoral que hizo en 2012 de «luchar de frente contra el crimen organizado en todas sus formas». Así, ha sostenido que el país es ahora «territorio hostil» para los narcotraficantes.

«El país pasó de ser el puente del 80 por ciento de las drogas que llegaban a Estados Unidos en el año 2011 a ser el país de Centroamérica donde menos droga transita, con solo el tres por ciento», ha indicado.

«Nadie está por encima de la ley»

En el «plano personal», ha confesado «el dolor y la angustia» que ha supuesto para la familia Hernández, él incluido, el juicio contra su hermano. «Es una situación que no se la deseo ha nadie», ha declarado.

Hernández ha subrayado que «nadie está por encima de la ley» y «cada uno es responsable de sus actos» y ha asegurado que «nunca» ha hecho «favores» a familiares, amigos o «correligionarios».

No obstante, ha enfatizado igualmente que «nadie puede ser condenado de antemano sin ser vencido en juicio» y ha confiado en que «la Justicia va a prevalecer en este juicio», en que «el jurado tendrá la capacidad de diferenciar entre la verdad y las muchas mentiras» de los narcotraficantes que han testificado.

«En lo que a mí se refiere directamente, hemos oído tantas mentiras, tan evidentes», se ha quejado. El ex alcalde de hondureño Alexander Ardón contó que estuvo presente en una reunión en 2013 en la que el ‘narco’ mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán entregó al hermano de Hernández un millón de dólares en efectivo para su campaña electoral. El dirigente ya dijo que era «cien por cien» falso. «Reafirmo que es falso», ha apostillado.

«Al pueblo hondureño le hago una pregunta ¿por qué creen que estos delincuentes salieron huyendo del país?», ha planteado. «Esos delincuentes eran amos y señores del país. No iban a tomar esa decisión tan radical si no hubieran estado seguros de que su tiempo había terminado y no iban a poder negociar nada», ha señalado.

Con todo ello, Hernández ha expresado su «rechazo total» a que Honduras es un «narcoestado», defendiendo que «los avances en la lucha contra este flagelo han sido hechos y no palabras, reconocidos y aplaudidos internacionalmente».

«Mantengo mi compromiso y convicción de seguir luchando de frente contra el crimen organizado en todas sus formas, pese a las consecuencias que en lo personal y en lo familiar tenga que afrontar, porque los hondureños me eligieron para ser su presidente con un mandato firme, y esto no me va a detener en el cumplimiento y juramento que hice frente a todo un país de hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño», ha zanjado.