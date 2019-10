Oposición uruguaya de cara a volver al Gobierno tras primera vuelta de elecciones

Montevideo, 28 oct (Sputnik).- El partido gobernante de Uruguay, Frente Amplio (FA, centroizquierda), vivió como derrota el resultado de las elecciones del domingo, que auguran un difícil escenario para el balotaje del 24 de noviembre, en el que la gran mayoría de la oposición se presentará unida detrás del candidato Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN, derecha).

«El Gobierno que viene no es del Partido Nacional, es un Gobierno multicolor encabezado por el Partido Nacional que es sustancialmente distinto», dijo Lacalle Pou en un discurso en el centro de la capital uruguaya frente a cientos de seguidores, tras conocerse las proyecciones de escrutinio de las elecciones generales, en las que quedó segundo.

El candidato oficialista Daniel Martínez obtuvo 40,6 por ciento de los votos, y competirá con Lacalle Pou, quien recogió 29,7 por ciento de los sufragios, con un escrutinio de 96,6 por ciento de las mesas.

Pese a la diferencia, tanto el candidato del Partido Colorado (centroderecha), Ernesto Talvi, como el militar retirado Guido Manini Ríos, del ultraderechista Cabildo Abierto, expresaron su apoyo a Lacalle Pou para la segunda vuelta.

Talvi obtuvo 12,3 por ciento de los votos y Manini Ríos 10,9, con lo que la oposición sumada supera el caudal de sufragios que consiguió el FA.

Alternancia

Durante su discurso, Lacalle Pou hizo énfasis en la unión de la oposición y dijo que «hay tierra fértil» para un acuerdo que propicie un «Gobierno de alternancia plural».

El candidato del PN saludó a sus militantes y dijo estar «cansado» de que el Gobierno «se aleje de las personas».

«Quiero pertenecer a un Gobierno que no respalda dictaduras, que no escriba cartas para eludir responsabilidades por los uruguayos que viven al aire libre (…) No quiero ser de un Gobierno que diga que bajarán impuestos y se desdiga, faltándole el respeto a los uruguayos una y otra vez», criticó.

Camino al diálogo

Por su parte, el candidato oficialista intentó arengar a la gente que se acercó en buen número al escenario dispuesto por el partido de Gobierno en pleno centro de la capital uruguaya, pero entre la cual no se apreciaba la algarabía que caracteriza a los votantes del FA.

«Ahora se votan personas y no hay acuerdo posible entre cuatro paredes», expresó Martínez, en referencia directa al anuncio de Lacalle Pou y las probables alianzas con los candidatos opositores que quedaron en tercer y cuarto lugar, y que juntos suman alrededor de medio millón de votos.

Aunque sin hacer referencias a líderes de otros partidos políticos, el exintendente de Montevideo dijo que comenzó «el camino del diálogo».

«Arriba los corazones, vamos que podemos, claro que sí», culminó Martínez en un clima que no era el más festivo y donde sobrevolaba una clara sensación de derrota.

No a la reforma

En paralelo a las elecciones nacionales, en las que se eligieron también los integrantes de ambas cámaras legislativas, se votó un referendo sobre seguridad pública para reformar la Constitución.

La iniciativa, denominada «Vivir sin miedo», fue impulsada por el senador del PN, Jorge Larrañaga, y proponía cuatro medidas para hacer frente a la complicada situación de inseguridad que atraviesa el país sudamericano, que en 2018 vio aumentar considerablemente los homicidios y los robos con violencia en relación al año anterior.

La más polémica de las medidas impulsadas por Larrañaga era la participación de militares en tareas de combate al delito.

El referendo precisaba de 50 por ciento más uno de los votos para ser aprobado, pero no consiguió el objetivo, aunque estuvo cerca, obteniendo 46,8 por ciento de los sufragios.

Ninguno de los candidatos presidenciales respaldaba la propuesta, que sin embargo recibió apoyo de votantes de todo el espectro político.

Esperanza y deseo

El actual presidente Tabaré Vázquez, oncólogo de profesión, se refirió al cáncer que padece en declaraciones que hizo a la prensa luego de emitir su voto temprano en la mañana

Vázquez, quien en agosto anunció públicamente que tenía cáncer de pulmón, dijo el domingo que hay que «perderle el miedo» y el «dramatismo» que rodea a la enfermedad y se refirió a los adelantos científicos que han reducido la mortalidad.

Pero, ante una pregunta de una periodista sobre cómo era su «día de mañana», Vázquez contestó: «Es el día de hoy, y la enorme esperanza de que sea otro y otro y otro. Yo tengo la esperanza y el deseo de poder ponerle la banda presidencial al próximo presidente de la República».

El mandato de Vázquez terminará el 1 de marzo de 2020, cuando asuma el nuevo presidente.

Un total de 2.699.978 personas estaban habilitadas para votar en los comicios del domingo.

Martínez y Lacalle Pou disputarán la segunda vuelta el próximo 24 de noviembre. (Sputnik)