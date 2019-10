Reino Unido estaría listo para la implementación del 5G

Pekín, 31 Oct (HTC).- El Primer Ministro británico, Boris Johnson, se prepara para conceder a Huawei Technologies Co Ltd de China acceso a la futura red de telecomunicaciones 5G del Reino Unido, respaldando la decisión de Theresa May.

Fuentes de alto nivel del Gobierno y de los servicios de seguridad, dijeron al diario Financial Times que el Reino Unido se está moviendo hacia una decisión que permitirá a Huawei el acceso a la red. Esta decisión supondría abrir una brecha con Estados Unidos.

De confirmarse la noticia, Reino Unido seguiría los pasos dados por Alemania, quien ha decidido abrir las puertas de su red de 5G a Huawei, tal y como lo confirmó Jochen Homann, presidente de la agencia federal Bundesnetzagentur a Financial Times.

Ver: Reino Unido permitirá a Huawei participar en la construcción de parte de su red 5G

“La posición que toma la Bundesnetzagentur es que ningún proveedor de equipamiento, incluido Huawei, debería o podría ser específicamente excluido”, dijo.

Alemania, que ya ha definido su catálogo de seguridad con los criterios técnicos que deben cumplir todos los proveedores, defendió que todos los operadores alemanes son clientes de Huawei y advirtió que prohibir al proveedor chino añadiría años de demora y sobrecostes de millones de euros en el lanzamiento del 5G en el país.